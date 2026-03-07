Franco Colapinto aseguró tener "una idea" de los problemas de su nuevo Alpine
“No es donde queríamos estar”, admitió el piloto argentino tras clasificar 16º en el GP de Australia.
El piloto argentino largará 16° en Melbourne y sabe que su auto tiene algunos problemas que no estarán solucionados en esta carrera: “Es difícil mejorar tan rápido, pero entendemos dónde están los problemas”, sostuvo en relación a su máquina. Lueo agregó “Es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan o de los problemas que tiene, de lo que no. Capaz se correlaciona algo en el simulador, pero después llevarlo a la práctica y la realidad en pista es difícil”.
“Lleva muchos años...”, dijo Colapinto apurado y se corrigió: “¡Años espero que no! Pero meses y semanas de diseño, después de elaboración en la fábrica. Entonces lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso", aclaró.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de Australia
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO
