Se presentó como víctima de vacunas contra el Covid en el Congreso, pero fue entrevistado en 2013 como "récord Guinnes"

"El hombre imán" tiene 46 años y es jubilado. "Me tiraron un cubierto y se me pegó" explicó Ángel en una entrevista que brindó en el programa el Diario de Mariana el 24 de mayo de 2013.

Este asombroso caso de Récord Guiness reconoce que Cabral puede soportar diez kilos pegados en su cuerpo y ni el agua detiene su poder magnético.

Los videos de la charla en el ciclo de Mariana Fabbiani, que en ese momento estaba en El Trece, no tardó en viralizarse y los usuarios comenzaron a dejar todo tipo de comentarios, desactivando rápidamente la teoría que presentó la diputada.