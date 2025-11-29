Trágico choque en Monserrat: murieron dos mujeres en un accidente que involucró a una camioneta, un auto y una bicicleta

En el caso de los dos heridos graves, que viajaban en la Amarok, se conoció que son una mujer de 34 años y un hombre de 47. Según las autoridades, fueron atendidos en el lugar y trasladados por el SAME (inmovilizados con tabla rígida y collar cervical) también hacia el Argerich, en grave estado y con politraumatismos.

Cinco minutos después, a las 21.58, llegaron al lugar dos móviles policiales y un tercero del SAME junto a bomberos. "Había gente atrapada porque el Citroën terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de una mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla", detalló Crescenti en A24.

Debido a la violencia del impacto, los dos carriles izquierdos del boulevard de Huergo quedaron completamente cerrados al tránsito. El Citroën C3 gris terminó sobre la vereda, contra un árbol, con toda su parte delantera destruida.

A pesar de que las circunstancias en las que se produjo el siniestro estarían bajo investigación, la primera hipótesis indicaría que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil. En ese momento, el conductor del automóvil habría perdido el control y se estrelló en la esquina contraria. Ambos circulaban por Ingeniero Huergo, por la mano que se dirige hacia el sentido sur de la capital.