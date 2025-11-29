Desesperada búsqueda de una joven de 26 años en San Martín
Florencia Belén Romeau tuvo contacto con su familia por última vez el pasado lunes.
Una joven de 26 años, oriunda de Mar del Plata, lleva cuatro días desaparecida después de ausentarse de la casa de su abuela en la localidad bonaerense de San Martín. Su familia está desesperada y pide ayuda para localizarla.
De acuerdo a la denuncia que radicó la abuela de la muchacha en la comisaría primera de San Martín, Florencia había viajado con su hermano de 13 años y su mamá el sábado pasado desde la terminal ferroviaría de Mar del Plata. Todos se hospedaron en la casa de la mujer.
En la madrugada del domingo -en rigor, alrededor de las 2 horas del lunes 24 de noviembre, la joven salió de su casa anunciando que “ya volvía”. Desde ese día no la volvieron a ver. Consta en la denuncia que tomó contacto con su abuela y le informó que estaba en buen estado de salud y que regresaría a la vivienda, pero eso no ocurrió.
Testimonios indican que Florencia aseguró que iba hacía San Isidro, pero testigos la vieron en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, particularmente por la zona de avenida Benito Pérez Galdos y Corrientes.
“Mide 1,70 metros de altura, es de tez blanca, con pelo rubio y ojos marrones, y de contextura física delgada”, indican los familiares que encabezan su búsqueda. Asimismo, manifiestan que tiene un tatuaje en la espalda, y un piercing en el ombligo. Otro dato que agregan es que sufre de ataques de pánico.
Al momento de su desaparición vestía un mono color negro, un tapado de pana negro, zapatillas blancas y una cartera negra.
Su hermano y su madre regresaron a Mar del Plata, pero Florencia Belén Romeau, que tenía pasaje para hacerlo, no lo hizo. El teléfono que se dispuso para la recepción de cualquier tipo de información al respecto del paradero es el 2235130326.
