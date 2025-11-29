Desesperada búsqueda de una joven de 26 años en San Martín

Al momento de su desaparición vestía un mono color negro, un tapado de pana negro, zapatillas blancas y una cartera negra.

Su hermano y su madre regresaron a Mar del Plata, pero Florencia Belén Romeau, que tenía pasaje para hacerlo, no lo hizo. El teléfono que se dispuso para la recepción de cualquier tipo de información al respecto del paradero es el 2235130326.