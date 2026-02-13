A qué hora empieza el All Star Game 2026 de la NBA: cronograma día por día
El tradicional "Juego de las Estrellas" de la NBA tiene este fin de semana su esperado evento, renovado y con figuras estelares.
El All Star Game 2026, el clásico "Juego de las Estrellas" de la mejor liga de básquet del planeta, marca un punto de inflexión para la NBA debido a la restructuración total de su cronograma y el estreno de un formato disruptivo para su evento principal, y tiene este viernes su primera jornada.
La agenda de este fin de semana integrará a íconos históricos, las promesas más brillantes del básquet actual y celebridades de otras disciplinas, asegurando una cobertura integral desde el salto inicial hasta la coronación del domingo.
La actividad comienza formalmente este viernes con el "Partido de las Celebridades", un espacio donde convergen el deporte y el entretenimiento. En esta edición, la presencia de figuras como Jeremy Lin y Tacko Fall se combinará con estrellas de talla mundial como el bicampeón del fútbol brasileño Cafú y destacados atletas de la NFL.
En la misma jornada se disputará el torneo Rising Stars, una competencia de eliminación directa que agrupa a los talentos emergentes de la liga. El certamen contará con la dirección técnica de leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter, quienes guiarán a los nuevos referentes del baloncesto, entre los que sobresalen nombres como Cooper Flagg y Alex Sarr.
El sábado, en tanto, será el turno de la noche de concursos de triples, "Shooting Stars" y el clásico de las volcadas.
En cuanto a los tiros de larga distancias, especialistas de la talla de Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.
Para el "Shooting Stars", cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.
El sábado cierra con el esperado e impresionante "Concurso de Volcadas". Se esperan nuevos protagonistas ante la ausencia de Mac McClung, Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón.
Finalmente, el domingo llega el esperado Juego de las Estrellas 2026, que se viene con nuevo formato de "Round Robin". El plato fuerte abandona el formato tradicional de Conferencias y se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.
En este marco, los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la final definitiva para coronar al campeón del All Star 2026.
Cronograma completo del All Star Game 2026
VIERNES
- Partido de las Celebridades - 21:00hs
- Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs
SÁBADO
- Concurso de Triples - 19:00hs
- Shooting Stars - al término del Concurso de Triples
- Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars
DOMINGO
All Star Game
- Round Robin Game 1 - 19:00hs
- Round Robin Game 2 - 19.55hs
- Round Robin Game 3 - 20.25hs
- Championship Game - 21.10hs
