A qué hora empieza el All Star Game 2026 de la NBA: cronograma día por día

En cuanto a los tiros de larga distancias, especialistas de la talla de Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.

Para el "Shooting Stars", cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.

El sábado cierra con el esperado e impresionante "Concurso de Volcadas". Se esperan nuevos protagonistas ante la ausencia de Mac McClung, Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón.

Finalmente, el domingo llega el esperado Juego de las Estrellas 2026, que se viene con nuevo formato de "Round Robin". El plato fuerte abandona el formato tradicional de Conferencias y se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.

En este marco, los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la final definitiva para coronar al campeón del All Star 2026.

NBA All Star Games

Cronograma completo del All Star Game 2026

VIERNES

Partido de las Celebridades - 21:00hs

Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs

SÁBADO

Concurso de Triples - 19:00hs

Shooting Stars - al término del Concurso de Triples

Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars

DOMINGO

All Star Game