La NBA vuelve a cambiar el All-Star Game: más equipos, nuevo formato y una pregunta incómoda de fondo

Y la liga tomó nota.

NBA All Star Games

Cómo será el formato 2026 de los All-Star Game

El All-Star Game 2026 se jugará con tres equipos, no con dos. Los 24 jugadores seleccionados se dividirán en tres planteles: dos equipos conformados por jugadores estadounidenses y un tercer equipo integrado por jugadores internacionales.

La competencia se disputará en formato todos contra todos. Cada partido tendrá una duración de 12 minutos. Se jugarán tres encuentros iniciales: en el primero se enfrentarán dos equipos; en el segundo, el ganador de ese partido jugará contra el tercero; y en el tercero, el perdedor del primero se medirá con ese mismo tercer equipo.

Los dos equipos con mejor récord avanzarán a una final, también de 12 minutos. Si los tres equipos terminan con el mismo registro de victorias y derrotas, el desempate se definirá por diferencia de puntos. Ese esquema reemplaza el partido único entre dos equipos que caracterizó históricamente al evento.

Las críticas que empujaron la reforma

La decisión no surge en el vacío. En las últimas ediciones, los números fueron el síntoma más evidente del problema. Partidos con más de 180 puntos por equipo. Récords ofensivos que no celebraban talento sino ausencia de oposición. Declaraciones públicas de exjugadores cuestionando la falta de orgullo competitivo. Incluso estrellas actuales admitiendo, con naturalidad, que el All-Star es más entretenimiento que competencia.

La NBA, una liga obsesionada con el rating, la narrativa y la experiencia del espectador, entendió que algo estaba desalineado. El All-Star Weekend es uno de sus productos globales más fuertes. Pero el partido central empezaba a perder peso simbólico. El rediseño apunta a eso: comprimir el espectáculo, introducir lógica de eliminación, generar sensación de urgencia.

Mucho más que un cambio de formato

Sin embargo, el interrogante va más allá de la ingeniería del evento. El All-Star Game nació como una celebración del talento, sí, pero también como una confrontación real entre los mejores. Durante décadas fue orgullo, rivalidad y jerarquía en estado puro. Nadie quería perder. Nadie quería quedar expuesto.

Hoy el contexto es distinto. El calendario es más exigente, las franquicias cuidan activos millonarios y los jugadores piensan en playoffs, contratos y salud física. El incentivo competitivo ya no es el mismo.

La incógnita, entonces, es más cruda que nunca: ¿los cambios alcanzarán para devolverle sentido competitivo al All-Star Game o estamos, sin querer admitirlo, asistiendo a sus últimos capítulos?