Sin Xuper TV: cómo ver el All Star Game 2026 de la NBA

Cómo ver en vivo el All Star Game 2026

El evento de este viernes, al igual que los del resto del fin de semana, serán trasmitidos en vivo por ESPN.

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

Cronograma completo del All Star Game 2026

VIERNES

Partido de las Celebridades - 21:00hs

Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs

SÁBADO

Concurso de Triples - 19:00hs

Shooting Stars - al término del Concurso de Triples

Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars

DOMINGO

All Star Game