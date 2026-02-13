Sin Xuper TV: cómo ver el All Star Game 2026 de la NBA
Si no tenés las aplicaciones no oficiales, conocé la forma legal y directa de seguir el Juego de las Estrellas de la NBA.
El All Star Game 2026, el clásico "Juego de las Estrellas" de la mejor liga de básquet del planeta, marca un punto de inflexión para la NBA debido a la restructuración total de su cronograma y el estreno de un formato disruptivo para su evento principal, y tiene este viernes su primera jornada.
La agenda de este fin de semana integrará a íconos históricos, las promesas más brillantes del básquet actual y celebridades de otras disciplinas, asegurando una cobertura integral desde el salto inicial hasta la coronación del domingo.
La actividad comienza formalmente este viernes con el "Partido de las Celebridades", un espacio donde convergen el deporte y el entretenimiento. En esta edición, la presencia de figuras como Jeremy Lin y Tacko Fall se combinará con estrellas de talla mundial como el bicampeón del fútbol brasileño Cafú y destacados atletas de la NFL.
En la misma jornada se disputará el torneo Rising Stars, una competencia de eliminación directa que agrupa a los talentos emergentes de la liga. El certamen contará con la dirección técnica de leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter, quienes guiarán a los nuevos referentes del baloncesto, entre los que sobresalen nombres como Cooper Flagg y Alex Sarr.
Cómo ver en vivo el All Star Game 2026
El evento de este viernes, al igual que los del resto del fin de semana, serán trasmitidos en vivo por ESPN.
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.
Cronograma completo del All Star Game 2026
VIERNES
- Partido de las Celebridades - 21:00hs
- Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs
SÁBADO
- Concurso de Triples - 19:00hs
- Shooting Stars - al término del Concurso de Triples
- Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars
DOMINGO
All Star Game
- Round Robin Game 1 - 19:00hs
- Round Robin Game 2 - 19.55hs
- Round Robin Game 3 - 20.25hs
- Championship Game - 21.10hs
