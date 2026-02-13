Chris Paul, un rey sin corona, se retira de la NBA

Un rey sin corona

Chris Paul se retiró con 12 selecciones al All-Star, múltiples reconocimientos All-NBA y posiciones destacadas en estadísticas históricas de asistencias y robos, solo detrás de leyendas como John Stockton. Además, ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en Pekín 2008 y Londres 2012, y fue una figura clave fuera de la cancha como presidente de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA), defendiendo los derechos de sus compañeros y siendo mentor de las nuevas generaciones.

Aunque nunca logró conquistar un título de la NBA, su legado está asegurado. Su constancia, profesionalismo y liderazgo lo convierten en uno de los referentes más respetados de la historia reciente de la liga. Con su retiro, Chris Paul se despide, pero su influencia en el básquet permanecerá intacta, y su ingreso al Salón de la Fama parece solo cuestión de tiempo. La NBA pierde a uno de sus grandes estrategas, pero los recuerdos de sus asistencias, robos y momentos decisivos quedarán para siempre en la memoria de los fanáticos.