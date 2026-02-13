Chris Paul, un rey sin corona, se retira de la NBA
El histórico base deja el básquet profesional a los 40 años y cierra una de las carreras más destacadas de la liga.
El histórico base Chris Paul anunció oficialmente su retiro del básquet profesional, poniendo fin a una carrera de 21 temporadas en la NBA, justo al inicio del fin de semana del All-Star Game.
Paul compartió la noticia en redes sociales con un mensaje cargado de emoción y gratitud: “¡Esto es todo! Después de más de 21 años, me alejo del baloncesto”, escribió, despidiéndose de los fanáticos y de una etapa que marcó un antes y un después en la historia de la liga.
A lo largo de su trayectoria, Paul se ganó el apodo de “Point God” por su inteligencia en la cancha, su visión de juego y su capacidad para liderar equipos en los momentos más difíciles. Debutó en 2005 con los New Orleans Hornets, donde rápidamente se consolidó como uno de los bases más talentosos de la liga. Luego pasó por equipos como los Los Angeles Clippers, donde formó parte de la famosa era Lob City, y los Phoenix Suns, alcanzando las finales de la NBA en 2021.
También tuvo un breve paso por los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder, dejando siempre su huella en cada equipo que integró.
Un rey sin corona
Chris Paul se retiró con 12 selecciones al All-Star, múltiples reconocimientos All-NBA y posiciones destacadas en estadísticas históricas de asistencias y robos, solo detrás de leyendas como John Stockton. Además, ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en Pekín 2008 y Londres 2012, y fue una figura clave fuera de la cancha como presidente de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA), defendiendo los derechos de sus compañeros y siendo mentor de las nuevas generaciones.
Aunque nunca logró conquistar un título de la NBA, su legado está asegurado. Su constancia, profesionalismo y liderazgo lo convierten en uno de los referentes más respetados de la historia reciente de la liga. Con su retiro, Chris Paul se despide, pero su influencia en el básquet permanecerá intacta, y su ingreso al Salón de la Fama parece solo cuestión de tiempo. La NBA pierde a uno de sus grandes estrategas, pero los recuerdos de sus asistencias, robos y momentos decisivos quedarán para siempre en la memoria de los fanáticos.
