Franco Colapinto y la vuelta de la Fórmula 1 al país: "De las cosas que más quiero en la vida"

En cuanto a las gestiones para lograr el regreso, reconoció que existen conversaciones en marcha, aunque remarcó la complejidad del proceso: “Sé que estuvieron teniendo charlas, lo cual es muy positivo. Creo que la necesidad y las ganas de la F1 de tener de vuelta a nuestro país en el calendario son muy grandes. Hay muchas cosas que, si se alinean, van a salir bien”.

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Por último, dejó en claro que no todo depende de lo deportivo. “Obviamente hay muchas cuestiones de por medio que son necesarias que sucedan y no es tan fácil como puede llegar a parecer. No es solamente una negociación, hay muchas políticas de por medio que yo no entiendo”, admitió.

Con la mirada puesta en el futuro, el pilarense también señaló que el camino previo será clave: “El trazado lo veremos primero con el MotoGP. Creo que el primer paso es ver cómo funcionan otras categorías y cómo van las instalaciones. En el mapa y en el proyecto se ve todo muy lindo, así que en cuanto a eso me ilusionó mucho“. Su mensaje, entre ilusión y prudencia, resume el momento: el sueño está en marcha, pero todavía necesita consolidarse.

La visita de Franco Colapinto al Autódromo Oscar y Juan Gálvez con Jorge Macri

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