Franco Colapinto y la vuelta de la Fórmula 1 al país: "De las cosas que más quiero en la vida"
El piloto argentino valoró las obras en el Autódromo de Buenos Aires y aseguró que el proyecto avanza, aunque advirtió que todavía quedan pasos importantes.
En medio de la expectativa por su exhibición en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana, Franco Colapinto también se tomó un momento para hablar de un sueño que excede lo personal: el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Tras visitar el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, el piloto se mostró optimista, aunque cauteloso.
“Para mí correr un Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”, expresó con contundencia. Su vínculo emocional con la posibilidad de competir en casa quedó claro desde el inicio de su reflexión. Además, destacó el avance de las obras: “Fui ahora y era algo completamente diferente, parecía otro lugar. No hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista. Es una obra muy grande que creo que era realmente necesaria”.
A pesar del entusiasmo, Colapinto evitó caer en triunfalismos: “Tiene todavía mucho trabajo por delante, pero creo que se están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá al 2027 o 2028. Ojalá suceda; creo que todos los pasos los están haciendo muy bien y eso es clave”, explicó.
El piloto también subrayó la importancia de mostrar avances concretos en el corto plazo. “Para mí es muy importante demostrar el domingo lo que puede llegar a traer un Gran Premio en Buenos Aires. Es un gran primer paso que la pista esté en buenas condiciones para traer a 20 autos de la Fórmula 1”, sostuvo, marcando el valor simbólico del evento que protagonizará.
En cuanto a las gestiones para lograr el regreso, reconoció que existen conversaciones en marcha, aunque remarcó la complejidad del proceso: “Sé que estuvieron teniendo charlas, lo cual es muy positivo. Creo que la necesidad y las ganas de la F1 de tener de vuelta a nuestro país en el calendario son muy grandes. Hay muchas cosas que, si se alinean, van a salir bien”.
Por último, dejó en claro que no todo depende de lo deportivo. “Obviamente hay muchas cuestiones de por medio que son necesarias que sucedan y no es tan fácil como puede llegar a parecer. No es solamente una negociación, hay muchas políticas de por medio que yo no entiendo”, admitió.
Con la mirada puesta en el futuro, el pilarense también señaló que el camino previo será clave: “El trazado lo veremos primero con el MotoGP. Creo que el primer paso es ver cómo funcionan otras categorías y cómo van las instalaciones. En el mapa y en el proyecto se ve todo muy lindo, así que en cuanto a eso me ilusionó mucho“. Su mensaje, entre ilusión y prudencia, resume el momento: el sueño está en marcha, pero todavía necesita consolidarse.
La visita de Franco Colapinto al Autódromo Oscar y Juan Gálvez con Jorge Macri
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