Por televisión (Telefe): la transmisión oficial en vivo estará disponible de manera gratuita por aire y en los distintos servicios de cable a través del Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), Canal 10 en Telecentro (Digital), y Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 (HD).

Por Internet (Disney+): el encuentro también se emitirá online mediante la plataforma de streaming Disney+, que ofrece los planes Disney+ Estándar (catálogo completo junto a los canales lineales de ESPN e ESPN3, aunque sin eventos exclusivos), Disney+ Estándar con anuncios (disponible mediante el nivel 6 de Mercado Libre) y Disney+ Premium, que incluye la totalidad de los canales básicos y los eventos deportivos exclusivos de ESPN en vivo.