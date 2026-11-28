A qué hora es la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras y cómo verla en vivo
Estudiantes y Palmeiras definen este sábado la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo; repasá el horario país por país.
Estudiantes de La Plata y Palmeiras protagonizan este sábado 28 de noviembre la gran Final de la Copa Libertadores 2026 en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en un cruce que comenzará a las 17:00 horas de la Argentina. Con un plantel brasileño que cuadruplica en cotización al conjunto platense, ambos equipos salen a buscar la gloria eterna.
A qué hora empieza Estudiantes vs. Palmeiras país por país
El pitazo inicial en la capital uruguaya está programado para el cierre de la tarde en el Cono Sur, con los siguientes husos horarios internacionales:
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17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
16:00 horas: Bolivia y Venezuela.
15:00 horas: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este - ET).
14:00 horas: México y Estados Unidos (Central - CT).
13:00 horas: Estados Unidos (Montaña - MT).
12:00 horas: Estados Unidos (Pacífico - PT).
Dónde ver EN VIVO la Final de la Libertadores 2026 por TV y online
En la República Argentina, los hinchas cuentan con alternativas tanto por televisión abierta y cableoperadores como a través de suscripción digital:
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Por televisión (Telefe): la transmisión oficial en vivo estará disponible de manera gratuita por aire y en los distintos servicios de cable a través del Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), Canal 10 en Telecentro (Digital), y Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 (HD).
Por Internet (Disney+): el encuentro también se emitirá online mediante la plataforma de streaming Disney+, que ofrece los planes Disney+ Estándar (catálogo completo junto a los canales lineales de ESPN e ESPN3, aunque sin eventos exclusivos), Disney+ Estándar con anuncios (disponible mediante el nivel 6 de Mercado Libre) y Disney+ Premium, que incluye la totalidad de los canales básicos y los eventos deportivos exclusivos de ESPN en vivo.
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