Cuántas Copas Libertadores tiene Estudiantes de La Plata
Estudiantes de La Plata conquistó el trofeo continental en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009) y busca la quinta frente a Palmeiras en Montevideo.
Estudiantes de La Plata posee cuatro Copas Libertadores en sus vitrinas, conquistadas en las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009, y este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas sale al Centenario de Montevideo para enfrentar a Palmeiras en busca de su quinta consagración continental.
Con este registro, el conjunto platense comparte el cuarto puesto histórico de máximos ganadores del certamen junto a River Plate y se ubica apenas por detrás de Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).
Todas las conquistas y finales de Estudiantes en la Copa Libertadores
A lo largo de su trayectoria en el torneo de clubes más importante de América, el León disputó cinco definiciones previas (con cuatro títulos y un solo subcampeonato en 1971 frente a Nacional de Uruguay), alcanzando ante el equipo brasileño su sexta final histórica:
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Copa Libertadores 1968 (vs. Palmeiras): el inicio de la era dorada conducida por Osvaldo Zubeldía tuvo precisamente al conjunto paulista como rival; tras ganar 2-1 en La Plata (goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores) y caer 3-1 en San Pablo, el Pincha se consagró campeón por primera vez al imponerse 2-0 en el partido desempate disputado en el Estadio Centenario de Montevideo.
Copa Libertadores 1969 (vs. Nacional de Uruguay): el equipo platense defendió con éxito la corona al derrotar al Bolso tanto en la ida en Montevideo (1-0 con tanto de Eduardo Flores) como en la revancha en La Plata (2-0 con goles de Flores y Marcos Conigliaro) para alcanzar el bicampeonato.
Copa Libertadores 1970 (vs. Peñarol): Estudiantes completó un histórico tricampeonato consecutivo tras superar al conjunto aurinegro con un triunfo 1-0 en la ida y un empate sin goles en Montevideo.
Copa Libertadores 2009 (vs. Cruzeiro): tras 39 años de espera y bajo la conducción técnica de Alejandro Sabella, el León volvió a levantar el trofeo luego de empatar 0-0 en La Plata y lograr una recordada victoria 2-1 en el estadio Mineirão de Belo Horizonte con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli.
El historial de títulos entre los clubes más ganadores del continente
De obtener el título esta tarde en Uruguay frente a Palmeiras —que suma tres conquistas en siete finales previas—, el equipo dirigido por Alexander Medina alcanzará la línea del conjunto uruguayo en el podio histórico de la competencia:
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7 títulos: Independiente (Argentina).
6 títulos: Boca Juniors (Argentina).
5 títulos: Peñarol (Uruguay).
4 títulos: Estudiantes de La Plata (Argentina) y River Plate (Argentina).
3 títulos: Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil).
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