Copa Libertadores 1968 (vs. Palmeiras): el inicio de la era dorada conducida por Osvaldo Zubeldía tuvo precisamente al conjunto paulista como rival; tras ganar 2-1 en La Plata (goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores) y caer 3-1 en San Pablo, el Pincha se consagró campeón por primera vez al imponerse 2-0 en el partido desempate disputado en el Estadio Centenario de Montevideo.

Copa Libertadores 1969 (vs. Nacional de Uruguay): el equipo platense defendió con éxito la corona al derrotar al Bolso tanto en la ida en Montevideo (1-0 con tanto de Eduardo Flores) como en la revancha en La Plata (2-0 con goles de Flores y Marcos Conigliaro) para alcanzar el bicampeonato.

Copa Libertadores 1970 (vs. Peñarol): Estudiantes completó un histórico tricampeonato consecutivo tras superar al conjunto aurinegro con un triunfo 1-0 en la ida y un empate sin goles en Montevideo.