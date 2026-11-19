Atlético Mineiro vs. Boca, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" choca con Atlético Mineiro en Barranquilla con la ilusión de alzar la Sudamericana y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Con la ilusión de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca se mide este sábado con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, será televisado por ESPN y DSports y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, con 63 puntos. Además, el último fin de semana goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina.
En el plano internacional, el "Xeneize" alcanzó esta instancia tras superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama. Ahora, buscará ponerle fin a una sequía internacional que comenzó en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana. Además, intentará sumar su tercera Copa Sudamericana, luego de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005.
Por su parte, Atlético Mineiro acumula siete encuentros sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, y viene de igualar sin goles frente a Mirassol por el Brasileirao. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil en las semifinales, luego de caer ante Gremio.
Pese a este panorama, el "Galo" consiguió llegar a la definición continental tras eliminar a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, buscará recuperar su mejor versión y conseguir un título internacional que se le escapó en la edición anterior, cuando perdió la final de la Sudamericana ante Lanús por penales.
Formaciones de Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Horario: 19.30.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Árbitro: Andrés Matonte.
VAR: Antonio García.
TV: ESPN y DSports.
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