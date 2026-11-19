Con la ilusión de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca se mide este sábado con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, será televisado por ESPN y DSports y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.