"SABEMOS QUE VA A HABER MÁS HINCHAS DE BOCA PORQUE COLOMBIA ES DE BOCA. LA HISTORIA QUE HIZO MI SUEGRO (CARLOS BIANCHI) EN EL CLUB ACÁ REBOTÓ MUCHO"



EDUARDO DOMÍNGUEZ, DT DE ATL. MINEIRO



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lF4xJbbcqg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador también puso la lupa sobre el mediocampo xeneize y advirtió sobre la influencia de su principal figura: "No es una gran noticia que Paredes es el mejor jugador del rival y la calidad que tiene", sostuvo sobre el volante de la Selección Argentina.

La aclaración por la racha de Boca sin copas internacionales

Por último, Domínguez se refirió a las repercusiones que generaron sus declaraciones anteriores respecto de la sequía internacional de Boca, explicando que su comentario respondió a las constantes referencias que recibe el plantel de Atlético Mineiro sobre sus últimas definiciones adversas: "Mencioné esa situación porque a nosotros nos mencionan las finales perdidas", sentenció el técnico para cerrar el tema antes del compromiso del sábado.