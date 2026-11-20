"Sabemos que va a haber más hinchas de Boca": Eduardo Domínguez palpitó la final de la Copa Sudamericana
Durante la conferencia de prensa de este viernes, el DT de Atlético Mineiro recordó a Carlos Bianchi en la previa a la final de la Copa Sudamericana.
En la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputará este sábado en Barranquilla, el entrenador argentino de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, brindó una conferencia de prensa en la que dejó fuertes definiciones sobre el duelo ante Boca.
El técnico analizó el clima que se vivirá en Colombia, destacó la jerarquía individual de Leandro Paredes y aclaró la polémica en torno a sus dichos previos sobre los 18 años que lleva el Xeneize sin conquistar títulos internacionales.
De cara al choque decisivo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el conductor del conjunto brasileño reconoció que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena contará con un respaldo mayoritario en las tribunas, un fenómeno que vinculó directamente con la huella que dejó Carlos Bianchi —su suegro— durante su histórica etapa en el club de la Ribera.
Eduardo Domínguez: el peso de Boca en Colombia y el recuerdo de Carlos Bianchi
Al referirse al entorno que rodeará el partido definitorio en territorio cafetero, Eduardo Domínguez no dudó en señalar la identificación del público local con el conjunto azul y oro.
"Sabemos que va a haber más hinchas de Boca porque Colombia es de Boca. La historia que hizo mi suegro (Carlos Bianchi) en el club acá rebotó mucho", afirmó el DT en referencia al legado del "Virrey" junto a figuras colombianas emblemáticas como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.
En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador también puso la lupa sobre el mediocampo xeneize y advirtió sobre la influencia de su principal figura: "No es una gran noticia que Paredes es el mejor jugador del rival y la calidad que tiene", sostuvo sobre el volante de la Selección Argentina.
La aclaración por la racha de Boca sin copas internacionales
Por último, Domínguez se refirió a las repercusiones que generaron sus declaraciones anteriores respecto de la sequía internacional de Boca, explicando que su comentario respondió a las constantes referencias que recibe el plantel de Atlético Mineiro sobre sus últimas definiciones adversas: "Mencioné esa situación porque a nosotros nos mencionan las finales perdidas", sentenció el técnico para cerrar el tema antes del compromiso del sábado.
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