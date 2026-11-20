En el mismo plano, el "Vasco" sostuvo: "Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear".

"TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS"



El Vasco Arruabarrena bromeó con "Los Turros", el grupo que formaron varios jugadores de Boca



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XtNzWfNggD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Con esa declaración, el entrenador xeneize buscó descomprimir el clima en la antesala de una definición clave tanto en lo deportivo como en lo económico, reafirmando su respaldo al plantel que este sábado buscará volver a darle una consagración continental a Boca.