"Tengo algunos wachiturros que...": Rodolfo Arruabarrena contó cómo se prepara Boca para la final
El "Vasco" habló antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro y dejó una ocurrente frase sobre sus jugadores.
En la víspera de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, en el que se presenta como el gran objetivo del semestre; el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, protagonizó una conferencia de prensa distendida pero cargada de confianza en Barranquilla.
Al analizar cómo maneja el plantel la presión de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales para el club, el técnico destacó la personalidad de sus dirigidos y sorprendió con una ocurrente metáfora bélica sobre la actitud de algunos de sus futbolistas.
A horas del choque decisivo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el "Vasco" respaldó la madurez competitiva que mostró el equipo a lo largo del semestre y dejó en claro que confía plenamente en la templanza del grupo para afrontar el duelo ante el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez.
La ocurrencia de Rodolfo Arruabarrena sobre los jugadores de Boca en la previa de la final
Consultado sobre el peso anímico y las exigencias que rodean al partido del sábado, Rodolfo Arruabarrena remarcó que cada institución convive con sus propias presiones y lanzó una llamativa definición para describir el temple y la picardía de su plantel.
"Se habla de la presión... cada equipo tiene sus presiones. Creo que depende del grupo que tengas, del equipo que tengas, de los jugadores que tengas, de la personalidad. Hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales. Espero que mañana no sea la excepción", expresó el DT.
En el mismo plano, el "Vasco" sostuvo: "Tengo jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra... y tengo a algunos wachiturros, que si tengo que ir a Rusia o Ucrania, les desvalijan el armamento nuclear".
Con esa declaración, el entrenador xeneize buscó descomprimir el clima en la antesala de una definición clave tanto en lo deportivo como en lo económico, reafirmando su respaldo al plantel que este sábado buscará volver a darle una consagración continental a Boca.
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