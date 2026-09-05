A qué hora juega Inter Miami con Lionel Messi vs. Atlanta United por la MLS: formaciones y TV
El equipo de Lionel Messi busca extender el envión tras la goleada ante Montreal, mientras que sus rivales necesitan sumar para entrar en los playoffs.
Inter Miami recibirá este sábado a Atlanta United por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. El encuentro comenzará a las 20:30, hora argentina, en el Nu Stadium, y tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien llega después de una actuación histórica en la última presentación de su equipo.
El conjunto de Miami viene de cortar una racha de cinco partidos sin victorias con una contundente goleada por 7-1 ante CF Montréal. Messi fue la gran figura de aquella noche al marcar cuatro goles y aportar una asistencia, en una actuación que le permitió quedar como máximo goleador de la MLS con 18 tantos.
El partido también llega pocos días después de que el astro argentino anunciara su decisión de dejar la Selección Argentina, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional y tras haber conquistado los principales títulos con el combinado albiceleste.
Cómo llegan Inter Miami y Atlanta United
Inter Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos y busca aprovechar el envión de la goleada ante Montreal para mantenerse cerca de la cima. Además de Messi, el equipo cuenta con nombres importantes como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, quien convirtió su primer gol con la camiseta del conjunto de Florida en el último encuentro.
En el banco todavía se encuentra Guillermo Hoyos, mientras el club aguarda la llegada oficial de Cristian “Kily” González, quien asumirá como entrenador una vez que complete los trámites correspondientes.
Del otro lado, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con la necesidad de sumar puntos para intentar acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Georgia perdió 2-0 ante Charlotte FC en su última presentación y afronta una dura visita ante un Inter Miami que recuperó confianza después de su contundente triunfo.
El duelo tendrá además el atractivo de volver a ver a Messi en acción con el conjunto de Miami después de su decisión de cerrar su etapa con la Selección Argentina. La goleada ante Montreal le devolvió protagonismo al equipo y ahora buscará confirmar esa recuperación frente a Atlanta United.
El probable once inicial de Inter Miami vs. Atlanta United, por la MLS
Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi. DT: Guillermo Hoyos.
La posible formación de Atlanta United vs. Inter Miami, por la MLS
Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault. DT: Gerardo Martino.
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