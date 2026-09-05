A qué hora juega Inter Miami con Lionel Messi vs. Atlanta United por la MLS: formaciones y TV

Del otro lado, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con la necesidad de sumar puntos para intentar acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto de Georgia perdió 2-0 ante Charlotte FC en su última presentación y afronta una dura visita ante un Inter Miami que recuperó confianza después de su contundente triunfo.

El duelo tendrá además el atractivo de volver a ver a Messi en acción con el conjunto de Miami después de su decisión de cerrar su etapa con la Selección Argentina. La goleada ante Montreal le devolvió protagonismo al equipo y ahora buscará confirmar esa recuperación frente a Atlanta United.

El probable once inicial de Inter Miami vs. Atlanta United, por la MLS

Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi. DT: Guillermo Hoyos.

La posible formación de Atlanta United vs. Inter Miami, por la MLS

Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault. DT: Gerardo Martino.