De descartado en River a ser compañero de Lionel Messi: Matías Galarza Fonda jugará en Inter Miami
El volante paraguayo presionó para salir del Millonario tras ser apartado del plantel y las Garzas le ganaron la pulseada a Estudiantes de La Plata.
El libro de pases en River no da tregua y suma un nuevo episodio de alto impacto. Matías Galarza Fonda se convertirá en nuevo futbolista de Inter Miami. El mediocampista paraguayo de 24 años, quien no era tenido en cuenta por la dirigencia y entrenaba de manera diferenciada en el predio de Cantilo, tomó la firme determinación de forzar su salida y no regresar a las prácticas. La postura firme del ex Talleres rindió frutos y su futuro estará en la Major League Soccer junto a Lionel Messi.
La resolución del caso se aceleró en las últimas horas después de que se frustrara su retorno a Olimpia de Paraguay, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Con la urgencia de conseguir rodaje, dos instituciones se lanzaron formalmente a disputar su contratación: Estudiantes de La Plata, enfocado en armarse para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, e Inter Miami. Finalmente, la franquicia estadounidense aceleró las charlas, llegó a un acuerdo contractual con el jugador y cerró con River un préstamo con opción de compra, la cual se transformará en obligación si cumple una serie de objetivos estipulados.
La partida de Galarza Fonda le permite al conjunto de Núñez destrabar la situación de uno de los futbolistas que permanecían al margen de la consideración deportiva. Ahora, la atención de la dirigencia millonaria se centra en resolver el destino de los dos laterales que completan la nómina de marginados en Cantilo: Fabricio Bustos, por quien aún no se recibieron ofertas formales, y Matías Viña, quien aguarda concretar la rescisión de su préstamo para regresar a Flamengo.
Los números de Matías Galarza Fonda en River
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