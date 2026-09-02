De descartado en River a ser compañero de Lionel Messi: Matías Galarza Fonda jugará en Inter Miami

La resolución del caso se aceleró en las últimas horas después de que se frustrara su retorno a Olimpia de Paraguay, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Con la urgencia de conseguir rodaje, dos instituciones se lanzaron formalmente a disputar su contratación: Estudiantes de La Plata, enfocado en armarse para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, e Inter Miami. Finalmente, la franquicia estadounidense aceleró las charlas, llegó a un acuerdo contractual con el jugador y cerró con River un préstamo con opción de compra, la cual se transformará en obligación si cumple una serie de objetivos estipulados.