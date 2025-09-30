Los 11 de Gustavo Costas para el clásico contra River por la Copa Argentina

marcos rojo (2)

La incorporación de Rojo al equipo le da alternativas a Costas, teniendo en cuenta la baja de Nardoni: el aguerrido central podría ingresar por un defensor o bien por un algún mediocampista, para que Santiago Sosa ocupe el lugar del volante central.

Otra de las dudas están en la posible vuelta de Santiago Solari, de gran serie ante Vélez por la Copa Libertadores.

La probable alineación de Racing para enfrentar a River por la Copa Argentina

Racing iría con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo o Marcos Rojo, Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duvan Vergara, Maravilla Martínez, Tomás Conechny.