Los 11 de Gustavo Costas para el clásico contra River por la Copa Argentina
El entrenador de Racing prepara el equipo para el gran partido ante el "Millonario", por un lugar en las semifinales.
Racing y River se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, en un partido cargado de tensión por el presente de cada uno y por el morbo de la presencia de Maxi Salas.
Con las luces puestas en el recibimiento que tendrá el exdelantero de la "Academia", hoy en el "Millonario", el entrenador Gustavo Costas se encuentra definiendo el equipo que buscará quedarse con el clásico.
Se trata sin dudas de una parada clave para el conjunto de Avellaneda, que viene de meterse en las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, pero no pudo con Independiente en el clásico del pasado domingo.
En este marco, Costas justamente pareció guardar algunas piezas de cara al encuentro del jueves en Rosario, cuando entonces sí pondría todo lo mejor a disposición.
El entrenador ya sabe que no podrá contar con Juan Nardoni, pieza clave en la mitad de la cancha; ni con Matías Zaracho, quien no venía sumando minutos; mientras que sí tendrá a disposición a Marcos Rojo. El ex Boca no puede disputar el Torneo Clausura, por lo que se presenta como una variante para la Copa Argentina, y más con River enfrente.
La incorporación de Rojo al equipo le da alternativas a Costas, teniendo en cuenta la baja de Nardoni: el aguerrido central podría ingresar por un defensor o bien por un algún mediocampista, para que Santiago Sosa ocupe el lugar del volante central.
Otra de las dudas están en la posible vuelta de Santiago Solari, de gran serie ante Vélez por la Copa Libertadores.
La probable alineación de Racing para enfrentar a River por la Copa Argentina
Racing iría con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo o Marcos Rojo, Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duvan Vergara, Maravilla Martínez, Tomás Conechny.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario