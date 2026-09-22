Dibu Martínez y sus chances en el Balón de Oro: la tajante respuesta sobre Lionel Messi
El arquero del Chelsea arribó a la Argentina para sumarse al plantel de Lionel Scaloni y fue consultado por su candidatura al premio. También habló de la despedida de Messi y del futuro del entrenador.
Emiliano “Dibu” Martínez ya está en Argentina para incorporarse a los trabajos de la Selección Mayor de cara a los tres amistosos de octubre. El arquero del Chelsea arribó este martes al país y, durante su contacto con la prensa, fue consultado por sus posibilidades de quedarse con el Balón de Oro 2026.
La respuesta del marplatense fue contundente y no dejó demasiado margen para interpretaciones. Después de haber sido nominado al Trofeo Lev Yashin, distinción que ya obtuvo en 2023 y 2024, el arquero evitó colocarse entre los principales candidatos al máximo premio individual.
"Ni loco, Messi sí. Yo no", respondió Martínez cuando le preguntaron si se veía con posibilidades de ganar el destacado galardón que entrega la France Football. De esta manera, el arquero eligió destacar a Lionel Messi, quien aparece entre los argentinos nominados al premio junto con Lautaro Martínez.
Dibu Martínez elogió a Messi antes de su despedida
Más allá de la consulta relacionada con el Balón de Oro, uno de los temas centrales de la charla fue el próximo adiós de Messi a la Selección Argentina. El capitán tendrá su último partido con la camiseta albiceleste en el amistoso frente a Benín, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.
Dibu destacó la posibilidad de que Messi pueda despedirse del seleccionado jugando en Argentina y expresó su deseo de que el encuentro tenga un marco especial. "Pensé que ya se había retirado. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso", manifestó.
La presencia del arquero será parte de una convocatoria que combina futbolistas habituales del ciclo con nuevas caras y jugadores que tendrán diferentes momentos de incorporación durante esta fecha FIFA.
La continuidad de Dibu en la Selección Argentina
Martínez también valoró su permanencia dentro del equipo nacional en una etapa que comienza a mostrar algunos cambios en la conformación del plantel. El arquero destacó la posibilidad de seguir compartiendo el vestuario con futbolistas que ya conoce y con otros jugadores que empiezan a tener mayor protagonismo.
"Disfruto estar acá, volver a la selección. Los que están no son nuevos, son chicos que ya han estado y la selección siempre será la selección, más allá de la gente que se irá", expresó. La frase se produjo en un contexto de transición para la Albiceleste después del Mundial y con algunos históricos que ya tienen definido su alejamiento del seleccionado.
¿Qué dijo Dibu Martínez sobre el futuro de Scaloni?
Otro de los temas que apareció durante el contacto con la prensa fue la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta finales de 2026, pero después del Mundial dejó abierta la posibilidad de no continuar al frente del equipo.
El campeón del mundo evitó especular con una decisión que corresponde exclusivamente al entrenador y a su cuerpo técnico. "No tengo idea, es una decisión de él y de su equipo de trabajo y lo que decida, siempre lo vamos a apoyar", afirmó el arquero.
¿Cuándo juega la Selección Argentina?
La Selección comenzó este martes sus trabajos en el predio de Ezeiza con vistas a una serie de tres amistosos. El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Luego, el conjunto de Scaloni regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro será el martes 6 de octubre ante Benín, también en Buenos Aires. Ese partido tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
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