Dibu Martínez y sus chances en el Balón de Oro: la tajante respuesta sobre Lionel Messi

La presencia del arquero será parte de una convocatoria que combina futbolistas habituales del ciclo con nuevas caras y jugadores que tendrán diferentes momentos de incorporación durante esta fecha FIFA.

La continuidad de Dibu en la Selección Argentina

Martínez también valoró su permanencia dentro del equipo nacional en una etapa que comienza a mostrar algunos cambios en la conformación del plantel. El arquero destacó la posibilidad de seguir compartiendo el vestuario con futbolistas que ya conoce y con otros jugadores que empiezan a tener mayor protagonismo.

"Disfruto estar acá, volver a la selección. Los que están no son nuevos, son chicos que ya han estado y la selección siempre será la selección, más allá de la gente que se irá", expresó. La frase se produjo en un contexto de transición para la Albiceleste después del Mundial y con algunos históricos que ya tienen definido su alejamiento del seleccionado.

"ESTOY ACÁ Y ES LO QUE DISFRUTO, VOLVER A LA SELECCIÓN"



Dibu Martínez se refirió a su continuidad en la Albiceleste y al último partido de Messi pic.twitter.com/g86UykHqso — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

¿Qué dijo Dibu Martínez sobre el futuro de Scaloni?

Otro de los temas que apareció durante el contacto con la prensa fue la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta finales de 2026, pero después del Mundial dejó abierta la posibilidad de no continuar al frente del equipo.

El campeón del mundo evitó especular con una decisión que corresponde exclusivamente al entrenador y a su cuerpo técnico. "No tengo idea, es una decisión de él y de su equipo de trabajo y lo que decida, siempre lo vamos a apoyar", afirmó el arquero.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección comenzó este martes sus trabajos en el predio de Ezeiza con vistas a una serie de tres amistosos. El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el conjunto de Scaloni regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro será el martes 6 de octubre ante Benín, también en Buenos Aires. Ese partido tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.