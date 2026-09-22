Alerta naranja por diluvio: a qué hora lloverá con todo y qué zonas estarán afectadas

Ante un aviso o temporal de fuertes lluvias, estas son 5 recomendaciones fundamentales para mantener la seguridad:

Asegurá desagües y canaletas: Limpiá los techos, rejillas y canaletas de tu vivienda, y retirá la basura o restos de poda de la vereda para evitar obstaculizar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones locales.

Evitá circular por la vía pública: Salí solo si es estrictamente necesario. Si tenés que manejar, hacelo a baja velocidad, mantené una distancia de frenado mayor a la habitual y no intentes cruzar calles anegadas o zonas con agua en movimiento.

Mantenete alejado de zonas de riesgo: No te refugies cerca de árboles, postes de luz, marquesinas ni cables de electricidad que puedan caer o conducir corriente eléctrica tras acumular agua.

Desconectá aparatos eléctricos: Si el agua comienza a ingresar a la vivienda, cortá la luz desde el tablero general inmediatamente y desconectá los electrodomésticos para prevenir cortocircuitos.