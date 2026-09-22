Alerta naranja por diluvio: a qué hora lloverá con todo y qué zonas estarán afectadas
El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional puso en aviso a tres provincias que tendrán inestabilidad en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un mapa de alertas para este miércoles 23 que pone bajo la lupa a gran parte del oeste patagónico. La franja cordillerana que abarca a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentra bajo alerta naranja y amarilla debido al avance de un frente de lluvias persistentes y nevadas.
Alerta naranja por diluvio: a qué hora lloverá con todo en las zonas afectadas
El nivel de mayor severidad climática afecta principalmente a la zona cordillerana del sur de Neuquén y el oeste de Río Negro —incluidas áreas como San Martín de los Andes, Bariloche y sectores de Chubut—, donde se pronostican lluvias copiosas con acumulados que podrían superar los valores habituales de la temporada.
En las áreas de mayor altura, las precipitaciones vendrán acompañadas de nevadas.
Por su parte, la franja marcada en amarillo comprende el resto del arco cordillerano de Neuquén y se extiende hacia el sudoeste y precordillera de Chubut y Mendoza. En estas zonas se esperan precipitaciones moderadas pero continuas, acompañadas en algunos sectores por ráfagas de viento de variada intensidad.
Ante el panorama de inestabilidad, los organismos de Defensa Civil y Protección Civil instan a la población a tomar precauciones, evitar la circulación innecesaria por rutas de montaña que puedan sufrir acumulación de agua o nieve, y mantenerse informados a través de los partes oficiales durante toda la jornada.
Recomendaciones ante fuertes lluvias
Ante un aviso o temporal de fuertes lluvias, estas son 5 recomendaciones fundamentales para mantener la seguridad:
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Asegurá desagües y canaletas: Limpiá los techos, rejillas y canaletas de tu vivienda, y retirá la basura o restos de poda de la vereda para evitar obstaculizar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones locales.
Evitá circular por la vía pública: Salí solo si es estrictamente necesario. Si tenés que manejar, hacelo a baja velocidad, mantené una distancia de frenado mayor a la habitual y no intentes cruzar calles anegadas o zonas con agua en movimiento.
Mantenete alejado de zonas de riesgo: No te refugies cerca de árboles, postes de luz, marquesinas ni cables de electricidad que puedan caer o conducir corriente eléctrica tras acumular agua.
Desconectá aparatos eléctricos: Si el agua comienza a ingresar a la vivienda, cortá la luz desde el tablero general inmediatamente y desconectá los electrodomésticos para prevenir cortocircuitos.
Prepará una mochila de emergencia: Tené a mano documentación importante en bolsas herméticas, linterna, cargador portátil para el celular, un botiquín básico y números de contacto de Defensa Civil o bomberos.
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