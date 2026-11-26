Franco Colapinto anticipó un Gran Premio de Qatar con menos emoción: "Un poco más aburrida"
El piloto argentino analizó las dificultades que puede presentar el circuito de Lusail para Alpine y cuestionó la estrategia obligatoria de dos paradas.
Franco Colapinto ya tiene en claro que el Gran Premio de Qatar puede ser un desafío complicado para Alpine. Después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, el argentino advirtió que las características del circuito de Lusail podrían exponer las limitaciones del A526 y anticipó que la carrera tendrá menos alternativas por una particularidad reglamentaria: “Una carrera un poco aburrida”.
Durante el Media Day de este jueves, el piloto de 23 años explicó por qué espera un rendimiento más discreto de su equipo. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, donde las largas rectas y las curvas lentas favorecieron al Alpine, en Qatar el calor y las curvas de alta velocidad pueden jugarle en contra.
Las debilidades de Alpine que Colapinto espera en Qatar
“Normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático", explicó el pilarense.
De todos modos, destacó que este fin de semana contará con más tiempo para trabajar sobre el auto, debido a que no habrá carrera Sprint y estarán disponibles las tres sesiones de entrenamientos. “Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación”, señaló.
También remarcó que las curvas rápidas representan un aspecto en el que Alpine todavía necesita progresar: “Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando. Así que sí, vamos a intentar tener una buena carrera, pero sabemos que va a ser más difícil”.
El contraste con Las Vegas y el gran resultado de Alpine
El sexto puesto conseguido en Las Vegas, con Pierre Gasly quinto, significó una importante recuperación para la escudería francesa. Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, que había conseguido previamente en Canadá, y destacó que las condiciones del trazado estadounidense favorecieron al equipo: “La pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos. Demostró nuevamente que el auto tiene ritmo y que, cuando estamos en circuitos como este, que favorecen un poco más a nuestro auto, somos muy competitivos, tan competitivos como un equipo de punta".
El argentino también valoró haber competido directamente con las principales escuderías y sumado puntos con ambos autos: “Fue bueno para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos. Especialmente, estar peleando con los McLaren, los Ferrari, los equipos de punta, fue muy lindo. Es lo que esperamos para el futuro, así que creo que fue un buen paso".
Por qué Colapinto espera una carrera más aburrida en Qatar
La principal preocupación del argentino está relacionada con la normativa de neumáticos que se aplicará en Lusail. Debido a las exigencias del circuito, Pirelli, la FIA y la Fórmula 1 establecieron un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos.
La restricción ya se había utilizado en ediciones anteriores, aunque en 2025 el límite había sido de 25 giros. Con la nueva generación de monoplazas, que produce una menor carga aerodinámica, el margen se amplió para esta temporada. Sin embargo, la medida obligará a los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes durante las 57 vueltas de la competencia.
Para Colapinto, esa condición puede quitarle atractivo a la carrera porque reduce las alternativas estratégicas y vuelve más previsibles las detenciones: “Hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible. Estirás el stint todo lo que podés o, cuando hay un auto de seguridad virtual o un auto de seguridad, todos paran. Y lo mismo ocurre con la segunda parada".
El argentino también recordó lo sucedido en 2025: “El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”.
El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Viernes 27 de noviembre
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Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.
Práctica Libre 2: de 14 a 15.
Sábado 28 de noviembre
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Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.
Clasificación: de 15 a 16.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13:00.
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