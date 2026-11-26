El contraste con Las Vegas y el gran resultado de Alpine

El sexto puesto conseguido en Las Vegas, con Pierre Gasly quinto, significó una importante recuperación para la escudería francesa. Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, que había conseguido previamente en Canadá, y destacó que las condiciones del trazado estadounidense favorecieron al equipo: “La pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos. Demostró nuevamente que el auto tiene ritmo y que, cuando estamos en circuitos como este, que favorecen un poco más a nuestro auto, somos muy competitivos, tan competitivos como un equipo de punta".

El argentino también valoró haber competido directamente con las principales escuderías y sumado puntos con ambos autos: “Fue bueno para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos. Especialmente, estar peleando con los McLaren, los Ferrari, los equipos de punta, fue muy lindo. Es lo que esperamos para el futuro, así que creo que fue un buen paso".

Por qué Colapinto espera una carrera más aburrida en Qatar

La principal preocupación del argentino está relacionada con la normativa de neumáticos que se aplicará en Lusail. Debido a las exigencias del circuito, Pirelli, la FIA y la Fórmula 1 establecieron un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos.

La restricción ya se había utilizado en ediciones anteriores, aunque en 2025 el límite había sido de 25 giros. Con la nueva generación de monoplazas, que produce una menor carga aerodinámica, el margen se amplió para esta temporada. Sin embargo, la medida obligará a los pilotos a realizar al menos dos paradas en boxes durante las 57 vueltas de la competencia.

Para Colapinto, esa condición puede quitarle atractivo a la carrera porque reduce las alternativas estratégicas y vuelve más previsibles las detenciones: “Hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible. Estirás el stint todo lo que podés o, cuando hay un auto de seguridad virtual o un auto de seguridad, todos paran. Y lo mismo ocurre con la segunda parada".

El argentino también recordó lo sucedido en 2025: “El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”.

El cronograma del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.

Práctica Libre 2: de 14 a 15.

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 29 de noviembre