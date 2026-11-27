La reacción de Briatore y el perjuicio para Colapinto

Las cámaras de la transmisión oficial también registraron la reacción de Flavio Briatore, jefe de Alpine. Tras observar el despiste, el dirigente se levantó de su asiento, dejó los auriculares sobre una pantalla y se marchó de los boxes. El accidente de Gasly tuvo otra consecuencia para la escudería: Franco Colapinto tampoco pudo completar su intento con neumáticos blandos, ya que la bandera roja interrumpió la sesión.