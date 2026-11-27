El despiste de Pierre Gasly que provocó una bandera roja en la FP2: la reacción de Briatore
El francés perdió el control de su Alpine durante la segunda práctica del Gran Premio de Fórmula 1 y quedó atrapado en la leca.
Pierre Gasly protagonizó uno de los momentos más impactantes de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. A 22 minutos del cierre de la FP2, el piloto de Alpine se despistó en la curva 14, perdió el control de su monoplaza y terminó detenido en la cama de grava.
El incidente ocurrió durante su primer intento con neumáticos blandos, mientras realizaba una simulación de clasificación. Después de exceder los límites de la pista y pisar la leca, el francés no pudo recuperar el control del auto. En su recorrido, golpeó un cartel de telgopor y raspó el piso del vehículo en varias oportunidades.
“Estoy estancado”, comunicó Gasly por la radio del equipo. El piloto pudo salir del monoplaza sin inconvenientes, aunque su despiste obligó a detener la actividad con bandera roja. Desde Alpine informaron inicialmente lo sucedido: “Bandera roja. Esta es culpa nuestra. Pierre tiene un momento y, desafortunadamente, encalló su auto en la grava”.
El francés venía mejorando su registro con neumáticos medios, con el que había marcado un tiempo de 1:24.764. Antes de quedar fuera de competencia, había conseguido sus mejores parciales personales en los dos primeros sectores, pero no pudo completar la vuelta.
La reacción de Briatore y el perjuicio para Colapinto
Las cámaras de la transmisión oficial también registraron la reacción de Flavio Briatore, jefe de Alpine. Tras observar el despiste, el dirigente se levantó de su asiento, dejó los auriculares sobre una pantalla y se marchó de los boxes. El accidente de Gasly tuvo otra consecuencia para la escudería: Franco Colapinto tampoco pudo completar su intento con neumáticos blandos, ya que la bandera roja interrumpió la sesión.
Finalmente, el francés terminó 12° en la FP2 con su marca de 1:24.764, mientras que el argentino quedó 15°, con un tiempo de 1:25.733. En la primera práctica, Gasly había sido 10° y Colapinto 12°, con registros de 1:25.409 y una diferencia de 0.535 segundos entre ambos.
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