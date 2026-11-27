Para quienes tengan la posibilidad de viajar, el descanso llegará dos semanas antes de Navidad y permitirá buscar alternativas con precios más accesibles que durante las celebraciones de fin de año. Los destinos de playa, montaña y distintas ciudades del interior se preparan para recibir visitantes durante esas jornadas.

El segundo descanso extendido llegará el viernes 25 de diciembre, feriado nacional inamovible por Navidad. Como coincide con el inicio del fin de semana, habrá tres días consecutivos de descanso, hasta el domingo 27. Entre ambos períodos habrá apenas 17 días de diferencia.

El calendario de feriados de diciembre de 2026 queda conformado de la siguiente manera: