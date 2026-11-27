Feriados antes de las fiestas: cómo se arma el fin de semana largo de cuatro días en diciembre
Diciembre tendrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días y crece el interés por organizar escapadas turísticas antes de las celebraciones de fin de año.
El calendario de feriados de diciembre de 2026 tendrá un primer descanso de cuatro días consecutivos, una oportunidad para viajar o disfrutar de una escapada antes de las fiestas. El Gobierno confirmó que el lunes 7 será día no laborable y el martes 8, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
La medida forma parte del calendario oficial publicado por el Gobierno nacional y busca fomentar el turismo interno durante la previa de Navidad. La combinación de ambas fechas permitirá extender el descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
Además, el último mes del año tendrá otro período de descanso por las celebraciones navideñas. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional y dará lugar a un fin de semana de tres días.
Días de descanso confirmados y cómo se arma el fin de semana de cuatro días
El calendario de feriados de diciembre de 2026 ofrecerá cuatro días consecutivos de descanso para quienes puedan aprovechar el lunes 7, declarado día no laborable con fines turísticos. La jornada se unirá al martes 8 de diciembre, feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Así, el primer fin de semana largo se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8.
La medida fue incorporada al calendario oficial del Gobierno nacional y busca impulsar el turismo interno durante la previa de las fiestas. La declaración del lunes 7 quedó establecida mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, en el marco de la Ley 27.399.
Para quienes tengan la posibilidad de viajar, el descanso llegará dos semanas antes de Navidad y permitirá buscar alternativas con precios más accesibles que durante las celebraciones de fin de año. Los destinos de playa, montaña y distintas ciudades del interior se preparan para recibir visitantes durante esas jornadas.
El segundo descanso extendido llegará el viernes 25 de diciembre, feriado nacional inamovible por Navidad. Como coincide con el inicio del fin de semana, habrá tres días consecutivos de descanso, hasta el domingo 27. Entre ambos períodos habrá apenas 17 días de diferencia.
El calendario de feriados de diciembre de 2026 queda conformado de la siguiente manera:
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, establecido por la Resolución 164/2025.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.
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