Colapinto quiere jugar el partido despedida de Tevez: la divertida propuesta del Apache
El piloto argentino de Alpine le manifestó al exdelantero e ídolo de Boca sus ganas de participar del homenaje del 20 de diciembre.
Franco Colapinto podría tener una participación especial en el partido despedida de Carlos Tevez. El piloto argentino quiere sumarse al encuentro que se disputará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera y el Apache reveló que ya recibió su aviso. Incluso, se animó a anticipar cómo sería su participación dentro de la cancha.
"Quiere jugar. Ahora sí, vamos a reírnos bien: lo ponemos de 9 para mis amigos y que lo agarren Burdisso, Matellán y el Flaco Schiavi. ¿Qué hacemos? No corre, boludo: el año que viene no corre. Olvidate", contó Tevez entre risas durante una entrevista con TyC Sports.
La posibilidad de que el pilarense esté presente es concreta desde el punto de vista del calendario. La temporada 2026 de la Fórmula 1 finalizará el 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi, por lo que el argentino no tendría compromisos deportivos que le impidan viajar para participar del homenaje.
Carlos Tevez reveló que Franco Colapinto quiere jugar su despedida
El evento servirá para que Tevez se despida oficialmente del fútbol ante los hinchas de Boca y con la presencia de grandes figuras. Una de las confirmaciones más importantes fue la de Lionel Messi, quien también estará en la Bombonera.
Además, Carlitos mantiene la ilusión de conseguir otro invitado de lujo: Cristiano Ronaldo. El portugués todavía no está confirmado porque ese mismo 20 de diciembre Al Nassr tiene programado disputar las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Kholood.
De concretarse su participación, Messi y Cristiano podrían compartir equipo por primera vez. Mientras tanto, Tevez ya cuenta con el interés de Colapinto, quien podría cambiar por un rato el volante de la Fórmula 1 por la pelota y convertirse en una de las grandes atracciones de la despedida.
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