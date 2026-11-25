Mónica Domina, subdirectora de la escuela y su maestra de primer grado, lo recordó como un chico callado y muy querido por sus compañeros. También destacó que conservó la humildad a pesar del éxito deportivo y económico.

De la escuela de Rosario a Barcelona

Poco después de esa etapa escolar, Messi dejó Rosario para sumarse a las inferiores del Barcelona, con apenas 13 años. Ese fue el comienzo de una carrera que lo llevó a ser campeón del mundo con la Selección Argentina.