El boletín escolar de Lionel Messi que se volvió viral: cuál es la única materia en la que sacó 10
Se viralizó el boletín de séptimo grado de Lionel Messi en una escuela de Rosario: tenía 10 en Educación Física y 8 en Plástica y Música.
Un viejo boletín de Lionel Messi volvió a circular en las redes y generó miles de comentarios. Es de séptimo grado, cuando el capitán de la Selección Argentina tenía entre 12 y 13 años, iba a la escuela N.º 66 General Las Heras, en el barrio del mismo nombre de Rosario, y ya jugaba en las inferiores de Newell's. El documento muestra a un alumno de rendimiento parejo en el aula y con una materia en la que nadie le hacía sombra.
El boletín escolar de Messi que se volvió viral y la única materia en la que sacó 10
El boletín marca una diferencia clara entre las asignaturas:
- Educación Física: 10, la calificación máxima.
- Plástica: 8.
- Música: 8.
- Resto de las materias: alrededor de 6 en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Tecnología.
En las redes, el 10 en Educación Física se leyó como una señal temprana de lo que vendría.
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Cómo recuerdan a Lionel Messi sus maestras de Rosario
El boletín coincide con lo que contaron en distintas entrevistas las docentes que lo tuvieron en la escuela. Andrea Sosa, su maestra de Matemática en quinto y sexto grado, lo describió como un chico tranquilo y tímido en el aula, que hablaba poco y se transformaba cuando salía al patio a jugar a la pelota.
Mónica Domina, subdirectora de la escuela y su maestra de primer grado, lo recordó como un chico callado y muy querido por sus compañeros. También destacó que conservó la humildad a pesar del éxito deportivo y económico.
De la escuela de Rosario a Barcelona
Poco después de esa etapa escolar, Messi dejó Rosario para sumarse a las inferiores del Barcelona, con apenas 13 años. Ese fue el comienzo de una carrera que lo llevó a ser campeón del mundo con la Selección Argentina.
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