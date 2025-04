A seis meses del fin de su sanción, el Papu Gómez reapareció en Italia: ¿Vuelve?

image.png

El presente del Papu Gómez y su futuro

Si bien no puede disputar partidos oficiales, Gómez se entrena con el plantel del AC Renate desde diciembre de este año para mantenerse en forma de cara a su posible regreso en noviembre de 2025, cuando cumpla los 37 años. Su intención es volver a jugar profesionalmente antes de retirarse, aunque todavía no definió en qué club lo hará. Con el Mundial de Qatar 2022 en su historial, el Papu espera cerrar su carrera dentro de una cancha y no fuera de ella.

¿Qué es la Terbutalina, la sustancia por la que se le dio al sanción al Papu Gómez?

Según la definición del portal Medicine Plus, “la Terbutalina se usa para prevenir y tratar la sibilancia, la falta de aire y las dificultades para respirar provocadas por el asma, la bronquitis crónica y el enfisema“. En este contexto, el medio Relevo -quienes tuvieron la primicia del doping positivo, detallaron que “la sustancia permite a quienes la ingieren un mayor aporte sanguíneo y recuperarse más rápido luego de la realización de un esfuerzo intenso“, y que “en el caso específico de la Terbutalina no hay un mínimo permitido y su consumo, por mínimo que sea, se considera positivo“.