A Senegal no le sacaron la Copa Africana pero lo sancionaron de forma ejemplar

La CAF ratificó el título del seleccionado campeón y castigó con suspensiones y multas millonarias los incidentes ocurridos en el cierre del partido ante Marruecos.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó de manera oficial que Senegal conservará el título de la Copa Africana, pero el fallo disciplinario dejó en evidencia que el escandaloso desenlace de la final disputada en Rabat no pasó inadvertido. Aunque el reclamo presentado por Marruecos fue rechazado y el resultado deportivo quedó firme, el organismo continental aplicó duras sanciones a entrenadores, futbolistas y federaciones por los episodios que marcaron el cierre del encuentro.
La final estuvo atravesada por una tensión extrema tras el penal sancionado a favor del local en tiempo adicionado. En ese momento, varios jugadores senegaleses amagaron con abandonar el campo de juego, una situación que generó caos dentro del estadio, intentos de ingreso desde las tribunas y la necesidad de reforzar la seguridad. La escena recorrió el mundo y obligó a la CAF a intervenir con un análisis exhaustivo de los hechos.
El Jurado Disciplinario del ente rector desestimó la protesta de la federación marroquí, que había denunciado supuestas infracciones reglamentarias durante el partido decisivo. De esta manera, Senegal mantuvo el campeonato obtenido, aunque el fallo fue acompañado por sanciones severas que buscan sentar un precedente en competencias continentales.
Las sanciones ejemplares para Senegal tras lo ocurrido en la final de la Copa Africana
Uno de los castigos más duros recayó sobre el entrenador de Senegal, Pape Thiaw. La CAF lo suspendió por cinco partidos y le impuso una multa de 100 mil dólares, al considerarlo responsable de incitar a sus jugadores a retirarse del campo de juego. Según el organismo, su accionar fue antideportivo y perjudicial para la imagen del fútbol africano, en un contexto de máxima visibilidad internacional.
Las sanciones también alcanzaron a futbolistas de ambos seleccionados. Del lado senegalés, Illiman Ndyaye e Ismaila Sarr recibieron dos fechas de suspensión por protestas reiteradas hacia el árbitro. En tanto, Marruecos también fue castigado: Achraf Hakimi fue sancionado con dos partidos, uno de ellos en suspenso, mientras que Ismael Sabari recibió tres encuentros de suspensión, además de una multa económica.
Las federaciones no quedaron al margen del fallo. Senegal deberá abonar 615 mil dólares por el comportamiento de sus hinchas, las actitudes del plantel y distintas faltas disciplinarias. Marruecos, por su parte, fue multado con 315 mil dólares debido a una serie de infracciones, entre ellas la conducta de los alcanzapelotas, el uso de láseres desde las tribunas y la invasión de la zona del VAR.
Pese al caos, el partido pudo completarse gracias a la intervención de Sadio Mané, quien convenció a sus compañeros de regresar al campo. Édouard Mendy atajó el penal ejecutado por Brahim Díaz y, ya en la prórroga, Senegal selló el triunfo con un gol de Pape Gueye. El título quedó en manos del campeón, pero la final dejó una estela de sanciones que reflejan la gravedad de lo ocurrido y marcarán un antecedente fuerte en el fútbol africano.
