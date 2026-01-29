A Senegal no le sacaron la Copa Africana pero lo sancionaron de forma ejemplar

senegal marruecos

Las federaciones no quedaron al margen del fallo. Senegal deberá abonar 615 mil dólares por el comportamiento de sus hinchas, las actitudes del plantel y distintas faltas disciplinarias. Marruecos, por su parte, fue multado con 315 mil dólares debido a una serie de infracciones, entre ellas la conducta de los alcanzapelotas, el uso de láseres desde las tribunas y la invasión de la zona del VAR.

Pese al caos, el partido pudo completarse gracias a la intervención de Sadio Mané, quien convenció a sus compañeros de regresar al campo. Édouard Mendy atajó el penal ejecutado por Brahim Díaz y, ya en la prórroga, Senegal selló el triunfo con un gol de Pape Gueye. El título quedó en manos del campeón, pero la final dejó una estela de sanciones que reflejan la gravedad de lo ocurrido y marcarán un antecedente fuerte en el fútbol africano.