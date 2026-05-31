La insólita escena de Mauricio Pochettino en pleno partido que hizo estallar las redes
El entrenador argentino sorprendió durante el amistoso entre Estados Unidos y Senegal con una inesperada actitud.
Mauricio Pochettino volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue únicamente por el resultado de su equipo. Durante el amistoso entre Estados Unidos y Senegal, el entrenador argentino protagonizó un momento tan particular como llamativo: en plena pausa de rehidratación tomó una notebook y comenzó a mostrarles imágenes y ajustes tácticos a sus futbolistas frente a todos.
La secuencia ocurrió en el Bank of America Stadium de Charlotte, bajo altas temperaturas y un fuerte sol, durante un encuentro preparatorio rumbo al Mundial. En ese momento, el conjunto estadounidense se imponía 2-0 gracias a los goles de Serginho Dest y Christian Pulisic cuando el árbitro Nick Walsh detuvo el partido para permitir la hidratación de los jugadores, una medida cada vez más frecuente ante el calor extremo y que también será utilizada durante la Copa del Mundo.
Lejos de limitarse a un breve intercambio de palabras, Pochettino reunió al plantel, tomó la computadora de uno de sus asistentes y comenzó a explicar movimientos, posicionamientos y aspectos del juego que consideraba necesario corregir. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos destacaron el nivel de detalle y la intensidad del DT argentino en pleno desarrollo del partido.
Un triunfo ajustado y la mira puesta en el Mundial
Más allá del episodio que generó comentarios en internet, Estados Unidos terminó quedándose con un triunfo trabajado por 3-2. Después de arrancar con ventaja de dos goles, Senegal reaccionó y logró igualar transitoriamente gracias a un doblete de Sadio Mané. Sin embargo, Folarin Balogun apareció para sellar la victoria del equipo norteamericano.
Ahora, el seleccionado dirigido por Pochettino afrontará un último amistoso frente a Alemania antes de su estreno mundialista. El debut será el viernes 12 de junio, a las 22 (hora argentina), frente a Paraguay, el equipo conducido por Gustavo Alfaro, en Los Ángeles. Luego compartirá el Grupo D con Australia, rival al que enfrentará el 19 de junio en Seattle, y Turquía, selección a la que se medirá el 25 del mismo mes.
Por el lado de Senegal, el equipo africano tendrá un último ensayo ante Arabia Saudita antes de comenzar su participación mundialista frente a Francia, en Nueva Jersey. Más tarde completará su recorrido en el Grupo I contra Noruega e Irak.
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