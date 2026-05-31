La insólita escena de Mauricio Pochettino en pleno partido que hizo estallar las redes

Ahora, el seleccionado dirigido por Pochettino afrontará un último amistoso frente a Alemania antes de su estreno mundialista. El debut será el viernes 12 de junio, a las 22 (hora argentina), frente a Paraguay, el equipo conducido por Gustavo Alfaro, en Los Ángeles. Luego compartirá el Grupo D con Australia, rival al que enfrentará el 19 de junio en Seattle, y Turquía, selección a la que se medirá el 25 del mismo mes.

Por el lado de Senegal, el equipo africano tendrá un último ensayo ante Arabia Saudita antes de comenzar su participación mundialista frente a Francia, en Nueva Jersey. Más tarde completará su recorrido en el Grupo I contra Noruega e Irak.