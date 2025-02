A sus 37 años, Lionel Messi habló de su futuro en el fútbol: "Estoy disfrutando de..."

Una vez más Messi fue consultado sobre su futuro. "Hoy por hoy estoy disfrutando de dónde estoy, de lo que hago, del día a día: el entrenamiento, los partidos, mis amigos, mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina, disfruto mucho más, quizás, que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes. Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día”, aseguró en diálogo con el periodista y DJ neozelandés Zane Lowe para Apple Music.