A todo pulmón: así sonó el Himno Nacional en la Bombonera

En la previa al duelo amistoso de la Selección Argentina con Mauritania, de cara al Mundial 2026, una Bombonera colmada entonó a unísono el Himno Nacional, con Ariel Ardit como intérprete principal. Con el entusiasmo de volver a ver a Lionel Messi y toda la Scaloneta, miles de personas cantaron bajo la lluvia.