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A todo pulmón: así sonó el Himno Nacional en la Bombonera

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Con la cancha de Boca colmada de argentinos ansiosos por ver a la Selección Argentina, miles de personas entonaron a unísono con Ariel Ardit a la cabeza

A todo pulmón: así sonó el Himno Nacional en la Bombonera
A todo pulmón: así sonó el Himno Nacional en la Bombonera

En la previa al duelo amistoso de la Selección Argentina con Mauritania, de cara al Mundial 2026, una Bombonera colmada entonó a unísono el Himno Nacional, con Ariel Ardit como intérprete principal. Con el entusiasmo de volver a ver a Lionel Messi y toda la Scaloneta, miles de personas cantaron bajo la lluvia.

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