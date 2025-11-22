A todo pulmón: Los del Fuego hicieron delirar a los hinchas de Lanús con la versión granate de "Jurabas tú"

La tarde de este sábado tiene la mejor de las citas para los hinchas de Lanús y para todo el fútbol argentino: la final de la Copa Sudamericana que el Granate disputa con Atlético Mineiro. En la presentación de Los del Fuego, que fue una de las bandas en dar un toque artístico a la jornada deportiva, se entonó a todo pulmón la reconocida canción "Jurabas tú", aunque el grupo permitió y se sumó al cambio de letra para hacer delirar a los granates.