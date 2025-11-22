A todo pulmón: Los del Fuego hicieron delirar a los hinchas de Lanús con la versión granate de "Jurabas tú"
En la presentación del partido, que define al nuevo campeón de Copa Sudamericana, los simpatizantes del Granate cantaron a todo pulmón. Mirá.
La tarde de este sábado tiene la mejor de las citas para los hinchas de Lanús y para todo el fútbol argentino: la final de la Copa Sudamericana que el Granate disputa con Atlético Mineiro. En la presentación de Los del Fuego, que fue una de las bandas en dar un toque artístico a la jornada deportiva, se entonó a todo pulmón la reconocida canción "Jurabas tú", aunque el grupo permitió y se sumó al cambio de letra para hacer delirar a los granates.
En el video compartido por ESPN se ve perfectamente cómo los simpatizantes del club sureño se envalentonan al ritmo de la banda de cumbia y protagonizan un verdadero momento viral, dado que no demoró en trascender en redes sociales.
La importancia de esta Copa Sudamericana para Lanús
Para el Granate, la cita es mucho más que una final: es la oportunidad concreta de sumar su segundo título en esta competición, once años después de haber levantado el trofeo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Esta vez, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a la final con una campaña solvente y eficaz. Terminó primero en su grupo tras superar a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello, un recorrido que reforzó la confianza del plantel.
Cabe señalar que el Granate ha ganado 2 (dos) torneos internacionales oficiales reconocidos por la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), hasta el momento.
Sus títulos internacionales son:
Copa CONMEBOL: 1996 (Venció a Independiente Santa Fe de Colombia).
Copa Sudamericana: 2013 (Venció a Ponte Preta de Brasil).
El club también ha sido subcampeón de torneos importantes en varias ocasiones, incluyendo la Copa Libertadores 2017 y otras Copas Sudamericanas, Recopas y la Copa CONMEBOL. De este modo, si hoy gana la Sudamericana, éste sería su tercer título internacional.
