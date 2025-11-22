Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

penal atajado por nahuel losada

Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana

Cómo llegaron Lanús y Atlético Mineiro a esta final

Para el Granate, la cita fue mucho más que un partido. Era la oportunidad concreta de sumar su segundo título en esta competición, once años después de haber levantado el trofeo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Esta vez, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a la final con una campaña solvente y eficaz. Terminó primero en su grupo tras superar a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello, un recorrido que reforzó la confianza del plantel.