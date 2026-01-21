Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry avanzaron firmes
Los tenistas argentinos tuvieron una jornada con resultados dispares en Melbourne, con dos clasificaciones importantes y una eliminación ante un rival de jerarquía.
El Abierto de Australia siguió su marcha con protagonismo argentino y dejó un saldo positivo en la quinta jornada del primer Grand Slam del año. Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry lograron avanzar a la tercera ronda del certamen, mientras que Thiago Tirante no pudo prolongar su buen momento y quedó eliminado frente a un jugador del Top 20 del ranking mundial.
Francisco Cerúndolo y un sólido triunfo ante Dzumhur
Fran Cerúndolo, preclasificado número 18, mostró una actuación sólida y sin fisuras en el Accor Stadium. El porteño superó con autoridad al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 38 minutos de juego. Con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha y un alto porcentaje de efectividad con su saque, dominó el encuentro de principio a fin y se metió con confianza en la siguiente instancia del torneo.
En la próxima ronda, enfrentará al ganador del cruce entre el ruso Andrey Rublev, 15° del mundo, y el portugués Jaime Faría, ubicado fuera del Top 100. El argentino buscará repetir su mejor versión para seguir avanzando en un torneo que siempre presenta desafíos físicos y mentales desde las primeras rondas.
Thiago Tirante no pudo y quedó eliminado del Abierto de Australia
Por su parte, Tirante no pudo dar el golpe. El tenista argentino, una de las revelaciones del certamen, cayó ante el estadounidense Tommy Paul, número 20 del ranking, por 6-3, 6-4 y 6-2. A pesar del resultado, su participación dejó buenas sensaciones, ya que logró competir en varios pasajes del partido y confirmó su crecimiento dentro del circuito profesional.
Tomás Etcheverry hizo su trabajo y venció a Fery
El cierre de la jornada tuvo otro motivo de celebración para el tenis nacional. Tomi Etcheverry venció al británico Arthur Fery en tres sets, con parciales de 7-6, 6-1 y 6-3, en un partido que se extendió hasta cerca de las 2 de la mañana en la Argentina. El platense mostró paciencia en el primer set y luego impuso su jerarquía para sellar el triunfo con claridad.
Además de Cerúndolo y Etcheverry, otros argentinos continúan en carrera en el cuadro masculino. Francisco Comesaña enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe, mientras que Sebastián Báez se medirá ante el italiano Luciano Darderi en la sesión nocturna. Todos los encuentros pueden verse en vivo a través de ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney+, que transmite el torneo por streaming en la región.
