Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry avanzaron firmes

Francisco Cerúndolo y un sólido triunfo ante Dzumhur

Fran Cerúndolo, preclasificado número 18, mostró una actuación sólida y sin fisuras en el Accor Stadium. El porteño superó con autoridad al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 38 minutos de juego. Con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha y un alto porcentaje de efectividad con su saque, dominó el encuentro de principio a fin y se metió con confianza en la siguiente instancia del torneo.