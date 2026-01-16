Cancillería agradecíó a Chile el apoyo para combatir los incendios en Chubut

“Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, declaraba el mandatario provincial.

En ese sentido, decía que las tareas de contención se realizaron en el marco de recientes lluvias caídas en la zona, que ayudaron a contener el fuego, pero destacando el trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, así como los medios aéreos desplegados, sumados otros organismos provinciales.

“En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”, subrayaba Torres.

fuego en epuyen El fuego sigue vivo en Epuyén.

En efecto, el Comité de Emergencia trabajó de manera coordinada con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y recursos enviados por los gobiernos de las provincias del Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que enfrentaron uno de los incendios más graves de los últimos años en la región.

“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, concluía Torres en un mensaje difundido a través de redes sociales.

No obstante, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicaron que en zonas como Epuyén el fuego sigue activo: si bien un 85% se encuentra contenido, el 15% del perímetro mantiene actividad, aunque “ya no hay riesgo para las localidades vecinas”, aseguraba horas atrás el gobernador del Chubut.

El comunicado completo de Cancillería