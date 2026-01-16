Cancillería agradecíó a Chile el apoyo para combatir los incendios en Chubut
El Ministerio a cargo de Pablo Quirno, destacó que "el gobierno de Chile ha puesto a disposición medios aéreos destinados a reforzar las tareas en la zona".
A través de una declaración publicada por Cancillería, el Gobierno expresó su “profundo agradecimiento” a la república de Chile por el apoyo brindado en las tareas de combate de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, específicamente a Chubut.
"A través de los mecanismos de coordinación establecidos entre ambos países, el gobierno de Chile ha puesto a disposición medios aéreos destinados a reforzar las tareas que se desarrollan en la zona", destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a cargo de Pablo Quirno.
El Gobierno argentino valora especialmente “el espíritu de cooperación y solidaridad demostrado por Chile”, así como el trabajo técnico conjunto que se viene llevando adelante entre especialistas de la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), “cuyo aporte constituye un valioso insumo para la planificación, la prevención y la toma de decisiones en el terreno”.
El canciller Quirno, a su vez, utilizó sus redes sociales para agradecer a su par chileno, Alberto Klaveren, “por la asistencia otorgada para reforzar el combate de los incendios en la Patagonia argentina y por su permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia”.
Cómo están los incendios en Chubut
En tanto, el gobernador chubutense Ignacio Torres informaba el jueves último que el incendio forestal que afectó la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina, fue contenido en su totalidad tras varios días de intenso trabajo por parte de brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.
“Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, declaraba el mandatario provincial.
En ese sentido, decía que las tareas de contención se realizaron en el marco de recientes lluvias caídas en la zona, que ayudaron a contener el fuego, pero destacando el trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, así como los medios aéreos desplegados, sumados otros organismos provinciales.
“En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”, subrayaba Torres.
En efecto, el Comité de Emergencia trabajó de manera coordinada con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y recursos enviados por los gobiernos de las provincias del Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que enfrentaron uno de los incendios más graves de los últimos años en la región.
“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, concluía Torres en un mensaje difundido a través de redes sociales.
No obstante, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indicaron que en zonas como Epuyén el fuego sigue activo: si bien un 85% se encuentra contenido, el 15% del perímetro mantiene actividad, aunque “ya no hay riesgo para las localidades vecinas”, aseguraba horas atrás el gobernador del Chubut.
El comunicado completo de Cancillería
