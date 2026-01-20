¿De quién se trata? El exjugador que estuvo en la Selección y que dejó el fútbol por la música
Con un extenso paso por Italia, este exjugador colgó los botines a los 27 años para meterse de lleno en la música. Los detalles en la nota.
Juan “Iñaki” Antonio comenzó su carrera como futbolista en River, donde su gran talento le permitió hacerse un lugar en la Primera División. Su rendimiento dentro del verde césped no solo le abrió las puertas de Europa, sino que también le permitió defender la camiseta de la Selección Argentina, aunque la fuerte competencia interna no lo favoreció.
Con tan solo 27 años y una larga carrera por delante, decidió dejar el fútbol y crear la banda "Francia 98", con la que cumplió el sueño de dedicarse a la música. En 2024 lanzó su primer disco, "Buenas Decisiones", que captó la atención de miles de oyentes y marcó el primer gran capítulo en su carrera artística.
Juan "Iñaki" Antonio y su paso por el fútbol
Antonio comenzó su trayectoria en las divisiones juveniles de la CAI de Comodoro Rivadavia. Gracias a ese nivel, tuvo la oportunidad de integrar la Selección Argentina Sub-17 y participar del Sudamericano de la categoría, un torneo que sería clave en su desarrollo personal y profesional del juvenil.
En aquel certamen desplegó todo su repertorio y ganó el interés de grandes equipos, aunque River aceleró y lo incorporó a sus filas. En Núñez compartió vestuario con figuras importantes, entre ellas Marcelo Gallardo, con el que forjó una gran sociedad dentro del campo de juego. Luego de mostrar un gran nivel en el "Millonario", emprendió su aventura en Europa, jugando Brescia, Parma y Sampdoria.
Tras años de carrera internacional, decidió cerrar su etapa como futbolista profesional para dedicarse plenamente a la música, un camino que eligió para reinventarse y explorar su verdadera pasión además del fútbol.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol en 2016, Antonio se volcó de lleno a la música y creó "Francia 98" junto a su hermano y su primo. El proyecto tomó fuerza rápidamente y en 2024 presentó su primer disco, dando inicio a su nueva etapa como artista.
