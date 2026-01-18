Por qué se suspendió el amistoso de Racing con Universidad de Chile

A la ausencia del goleador se sumaron las de Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez y "Toto" Fernández, quienes tampoco formaron parte de la delegación para evitar contagios masivos y priorizar su recuperación de cara al estreno ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La suspensión representa un dolor de cabeza táctico para el entrenador, quien planeaba utilizar este amistoso para definir el once titular. Con el mercado de pases aún fresco, Costas buscaba probar a Matko Miljevic como interno por izquierda en reemplazo de Almendra y darle rodaje a Valentín Carboni en el extremo derecho.

Además, el DT todavía mantiene incógnitas en la zaga central, donde Di Césare, Colombo y Pardo pelean por un puesto, y en la banda izquierda del ataque, con una disputa abierta entre Vergara, Conechny y Solari. Sin el ensayo en Chile, el cuerpo técnico tendrá que sacar sus últimas conclusiones en los entrenamientos privados durante la semana previa al debut.