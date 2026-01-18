Por qué se suspendió el amistoso de Racing con Universidad de Chile
El equipo de Gustavo Costas, que ya se encontraba en territorio trasandino, emprenderá la vuelta a Buenos Aires sin poder sumar minutos de rodaje antes del debut oficial.
Lo que debía ser la última prueba de fuego para Racing antes del inicio del campeonato terminó convirtiéndose en una evacuación logística, luego de que se confirmara que el partido amistoso ante Universidad de Chile fue suspendido de forma oficial.
La delegación de la "Academia", que se encontraba instalada en Concepción desde el sábado a la espera del duelo frente a la U, recibió la confirmación oficial de que el encuentro fue suspendido debido a la crítica situación ambiental que atraviesa la región. Los graves incendios forestales obligaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia y, posteriormente, el estado de catástrofe en toda la zona afectada.
La decisión administrativa respondió a una combinación de factores de riesgo que hacían inviable el espectáculo deportivo. Durante la tarde del sábado, el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres ya advertía sobre la peligrosidad del escenario, citando la mala calidad del aire, el cierre de rutas clave hacia Concepción y la necesidad de redireccionar al personal policial a las tareas de combate del fuego.
La confirmación del agravamiento de los focos ígneos aceleró el retorno del equipo argentino, que ahora deberá reacomodar su agenda de trabajo en Avellaneda.
El viaje de la "Academia" ya había comenzado con contratiempos antes de despegar. Gustavo Costas sufrió cuatro bajas de último momento debido a un cuadro viral que afectó a piezas clave del plantel: el nombre más rutilante fue el de Adrián "Maravilla" Martínez, quien se quedó en Buenos Aires haciendo reposo.
A la ausencia del goleador se sumaron las de Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez y "Toto" Fernández, quienes tampoco formaron parte de la delegación para evitar contagios masivos y priorizar su recuperación de cara al estreno ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
La suspensión representa un dolor de cabeza táctico para el entrenador, quien planeaba utilizar este amistoso para definir el once titular. Con el mercado de pases aún fresco, Costas buscaba probar a Matko Miljevic como interno por izquierda en reemplazo de Almendra y darle rodaje a Valentín Carboni en el extremo derecho.
Además, el DT todavía mantiene incógnitas en la zaga central, donde Di Césare, Colombo y Pardo pelean por un puesto, y en la banda izquierda del ataque, con una disputa abierta entre Vergara, Conechny y Solari. Sin el ensayo en Chile, el cuerpo técnico tendrá que sacar sus últimas conclusiones en los entrenamientos privados durante la semana previa al debut.
