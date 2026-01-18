Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por los Incendios forestales
El fuego afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos agravaron la emergencia. El gobierno declaró el estado de catástrofe y no descarta decretar un toque de queda.
Al menos 16 personas murieron y más de 50.000 debieron ser evacuadas en el sur de Chile como consecuencia de los feroces incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Bio Bio, en una de las emergencias más graves de los últimos años.
El fuego se inició el sábado y avanzó rápidamente sobre distintas localidades ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, según confirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Las altas temperaturas y los fuertes vientos agravaron la situación durante la madrugada, lo que permitió que las llamas se expandieran sin control y destruyeran poblaciones enteras.
"Todas las víctimas fueron encontradas dentro de sus casas y las autoridades están pidiendo que los vecinos evacúen de inmediato", detalló la periodista chilena Sofía Martínez en diálogo con medios argentinos. Además, advirtió que el escenario es crítico y que se teme que el número de víctimas fatales aumente con el correr de las horas.
En esta línea habló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que precisó que más de 3.700 bomberos trabajan en el combate contra las llamas: "Estamos enfrentando un cuadro complejo", remarcó.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric anunció la declaración del estado de catástrofe en las regiones afectadas: "Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles", expresó en la red social X.
El mandatario también evalúa viajar en las próximas horas a la zona del desastre, mientras los medios locales informan que permanecen activos al menos 14 focos de incendio. El avance del fuego provocó el colapso de rutas y obligó a evacuar centros asistenciales, entre ellos el hospital de Lirquén, mientras las autoridades intentan contener saqueos y brindar asistencia básica a miles de personas que lo perdieron todo.
Las condiciones climáticas continúan siendo adversas para controlar el incendio, según indicó Esteban Krause, director de la Corporación Nacional Forestal de Bio Bio: "El incendio está absolutamente descontrolado y las condiciones no ayudan", afirmó, al tiempo que se esperan temperaturas superiores a los 30 grados y fuertes ráfagas de viento.
Durante la jornada se emitieron 87 alertas del Sistema de Alerta de Emergencia, lo que derivó en la evacuación de más de 50.000 personas. En paralelo, permanecen habilitados seis albergues en Ñuble y ocho en Bio Bio, donde se refugian más de 160 y 700 personas, respectivamente.
El ministro Elizalde adelantó que el gobierno evalúa decretar un toque de queda, especialmente en horario nocturno, para limitar los desplazamientos y evitar nuevos focos ígneos: "Este estado de excepción permite restringir ciertos derechos y libertades, y se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la vida de las personas", sostuvo.
