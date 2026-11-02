Acataron la decisión: qué dijo Alpine tras las lapidarias sanciones a Colapinto y Gasly en México

Como consecuencia, el piloto de Alpine cayó hasta el puesto 17 y también quedó fuera de la zona de puntos. De esta manera, ninguno de los dos representantes de la escudería francesa pudo capitalizar el resultado obtenido durante la competencia.

¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?

Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:

Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Isack Hadjar (Red Bull). Ryo Hirakawa (Haas). Alexander Albon (Williams). Carlos Sainz (Williams). Oscar Piastri (McLaren). Nico Hülkenberg (Audi). Franco Colapinto (Alpine). Sergio Pérez (Cadillac). Pierre Gasly (Alpine).

Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Para Alpine, el resultado representó una oportunidad perdida en la pelea por mejorar su posición en el campeonato de Constructores. Tanto Colapinto como Gasly habían conseguido completar una carrera que les permitía aspirar a sumar, pero las decisiones posteriores terminaron dejando al equipo francés con las manos vacías.