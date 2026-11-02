Acataron la decisión: qué dijo Alpine tras las lapidarias sanciones a Colapinto y Gasly en México
La escudería francesa expresó su frustración después de que las penalizaciones posteriores a la carrera modificaran los resultados de sus dos pilotos.
El Gran Premio de México terminó de manera inesperada para Alpine. Aunque Franco Colapinto y Pierre Gasly habían conseguido cruzar la línea de llegada dentro de los diez primeros, dos sanciones aplicadas después de la competencia modificaron sus posiciones y dejaron a la escudería francesa sin unidades en el campeonato de Constructores.
Después de conocerse la decisión de los comisarios deportivos, el equipo utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por el desenlace de la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Las penalizaciones posteriores a la carrera para ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos", comunicó..
Además, la escudería destacó el trabajo realizado por sus dos representantes y lamentó que las sanciones opacaran el rendimiento que habían mostrado durante el domingo. "Una forma decepcionante de terminar el fin de semana después de una carrera positiva tanto de Pierre como de Franco", agregó el equipo.
¿Por qué sancionaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly?
El argentino había completado una buena actuación y cruzado la bandera a cuadros en la octava posición. Sin embargo, los comisarios le aplicaron una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. La sanción modificó considerablemente su clasificación final: Colapinto retrocedió hasta el puesto 15 y perdió los puntos que había conseguido en pista.
La situación de Gasly fue todavía más complicada. El francés había terminado décimo, pero recibió una penalización de 30 segundos por una infracción similar, cometida en un sector señalizado con doble bandera amarilla.
Como consecuencia, el piloto de Alpine cayó hasta el puesto 17 y también quedó fuera de la zona de puntos. De esta manera, ninguno de los dos representantes de la escudería francesa pudo capitalizar el resultado obtenido durante la competencia.
¿Cómo quedó la clasificación final del GP de México de Fórmula 1?
Después de las modificaciones aplicadas por los comisarios, estas fueron las posiciones definitivas de la carrera:
-
Max Verstappen (Red Bull).
Lewis Hamilton (Ferrari).
Kimi Antonelli (Mercedes).
Charles Leclerc (Ferrari).
Lando Norris (McLaren).
George Russell (Mercedes).
Liam Lawson (Racing Bulls).
Gabriel Bortoleto (Audi).
Isack Hadjar (Red Bull).
Ryo Hirakawa (Haas).
Alexander Albon (Williams).
Carlos Sainz (Williams).
Oscar Piastri (McLaren).
Nico Hülkenberg (Audi).
Franco Colapinto (Alpine).
Sergio Pérez (Cadillac).
Pierre Gasly (Alpine).
Los abandonos correspondieron a Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso.
Para Alpine, el resultado representó una oportunidad perdida en la pelea por mejorar su posición en el campeonato de Constructores. Tanto Colapinto como Gasly habían conseguido completar una carrera que les permitía aspirar a sumar, pero las decisiones posteriores terminaron dejando al equipo francés con las manos vacías.
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