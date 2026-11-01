Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos de su casamiento: "Aguante el amor"
Después de dar el sí, la cantante publicó imágenes junto a su flamante esposo y les dedicó un mensaje especial a quienes celebraron la noticia.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat atraviesan un momento de felicidad y decidieron compartirlo con sus seguidores. Luego de su casamiento, la artista publicó las primeras fotografías de la celebración en sus redes sociales, donde se los puede ver juntos, sonrientes y muy cómplices.
“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", escribió la cantante en Instagram. Para cerrar su publicación, eligió una frase contundente: “Aguante el amor”.
Las reacciones de los seguidores a las fotos de Lali y Pedro
En las imágenes, la pareja posa muy enamorada y deja ver parte de la intimidad de un día especial. La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida de ambos.
“Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes” fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre las respuestas. Así, Lali y Pedro compartieron con su comunidad un pequeño vistazo de la celebración y agradecieron el cariño recibido.
Las fotografías permitieron conocer algunos momentos de la boda y mostraron a los recién casados disfrutando de una jornada muy especial. En las postales, Lali y Pedro se muestran cercanos y cómplices, con gestos de cariño que reflejan la alegría de haber celebrado su unión.
Aunque la pareja suele mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición, esta vez eligió abrir una pequeña ventana a la intimidad del festejo. La publicación funcionó también como una manera de agradecerles a quienes estuvieron presentes y a las personas que, desde la distancia, les hicieron llegar sus buenos deseos.
El casamiento se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. La noticia despertó una gran repercusión entre los fanáticos de la cantante, que siguieron con entusiasmo cada novedad de esta nueva etapa de su vida personal.
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