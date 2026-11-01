Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos de su casamiento: "Aguante el amor"

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Las fotografías permitieron conocer algunos momentos de la boda y mostraron a los recién casados disfrutando de una jornada muy especial. En las postales, Lali y Pedro se muestran cercanos y cómplices, con gestos de cariño que reflejan la alegría de haber celebrado su unión.

Aunque la pareja suele mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición, esta vez eligió abrir una pequeña ventana a la intimidad del festejo. La publicación funcionó también como una manera de agradecerles a quienes estuvieron presentes y a las personas que, desde la distancia, les hicieron llegar sus buenos deseos.