Franco Colapinto ganó un puesto antes de la largada en el GP de México: ¿por qué?

En la cima de la tabla, Lewis Hamilton se quedó con la pole position al mando de su Ferrari, superando a Charles Leclerc para alcanzar la pole número 105 de su trayectoria en la Fórmula 1, una marca que no lograba desde el GP de Hungría 2023. La carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez se puso en marcha a las 17:00 (hora de Argentina), con Colapinto en las puertas de la zona de puntos y buscando cerrar un fin de semana positivo para el equipo francés.