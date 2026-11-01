Franco Colapinto ganó un puesto antes de la largada en el GP de México: ¿por qué?
Liam Lawson fue descalificado de la clasificación por una infracción técnica en su Racing Bulls. La sanción modificó la grilla de partida en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La grilla de largada del Gran Premio de México 2026 sufrió una modificación de último momento que favoreció las aspiraciones de Franco Colapinto. Tras una resolución de los comisarios deportivos de la FIA, el piloto neozelandés Liam Lawson fue descalificado de la clasificación, lo que le permitió al argentino escalar una posición y quedar ubicado en el 11° cajón de partida para la carrera del domingo.
Lawson, integrante de Racing Bulls, había logrado meterse en la Q3 y registrar el noveno mejor tiempo de la tanda. Sin embargo, una irregularidad técnica relacionada con la unidad de potencia de su monoplaza derivó en la anulación de todas sus vueltas. A pesar de que la propia escudería reportó de forma voluntaria la infracción, las autoridades aplicaron la exclusión basándose en la jurisprudencia del reglamento técnico de la categoría.
La sanción generó un reordenamiento favorable para Alpine en su disputa directa por el quinto puesto del campeonato de constructores frente a Racing Bulls: además del ascenso de Colapinto al puesto 11, su compañero Pierre Gasly avanzó al 9° lugar del clasificador.
Por qué Franco Colapinto ganó un puesto antes de la largada en el GP de México
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El desempeño del joven oriundo de Pilar fue de menor a mayor en el trazado azteca. En la Q1, que sufrió una bandera roja por un inconveniente mecánico en el Aston Martin de Fernando Alonso, Colapinto marcó un tiempo de 1:18.517 para ubicarse 15° y sellar su pase a la siguiente fase. Ya en la Q2, finalizó en el 12° lugar (previo a la sanción de Lawson), quedando por delante de pilotos como Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.
En la cima de la tabla, Lewis Hamilton se quedó con la pole position al mando de su Ferrari, superando a Charles Leclerc para alcanzar la pole número 105 de su trayectoria en la Fórmula 1, una marca que no lograba desde el GP de Hungría 2023. La carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez se puso en marcha a las 17:00 (hora de Argentina), con Colapinto en las puertas de la zona de puntos y buscando cerrar un fin de semana positivo para el equipo francés.
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