GP de México: Hamilton se quedó con la pole y Colapinto largará desde el 12° puesto

A pocas fechas para la finalización del campeonato, tanto el argentino como su compañero Gasly están obligados a sumar puntos para acortar la brecha que separa a Alpine del que hasta ahora es el quinto equipo entre los once constructores. Racing Bulls tiene 102 y Alpine solo 69.

Cabe señalar que, por la celebración del día de los muertos en México, la grilla oficial de la F1 salió con los nombres modificados en conmemoración de la fecha.

Grilla de largada del GP de México.

Las últimas carreras para sumar

La programación oficial para las carreras que definirán la temporada para las escuderías, teniendo en cuenta que casi con seguridad Kimi Antonelli se coronará este domingo, es la siguiente: