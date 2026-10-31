GP de México: Hamilton se quedó con la pole y Colapinto largará desde el 12° puesto
Después de una larga sequía, el británico logró la primera pole del año para Ferrari, mientras que los Alpine partirán este domingo desde la zona media de la grilla.
Lewis Hamilton, con Ferrari, ganó este sábado la pole position para el Gran Premio Ciudad de México, que se disputará desde las 17 de este domingo (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.
El británico, siete veces campeón del mundo, cerró un tiempo de 1m16s514 en la tercera ronda de clasificación, para relegar por solo nueve milésimas a su compatriota George Russell, de Mercedes. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó 3° a 0s119.
Max Verstappen terminó cuarto con su Red Bull, a 0s178, pero arrancará la carrera desde el 5° porque tiene un puesto de penalización. Y el sorprendente Kimi Antonelli, que con solo conseguir dos puntos se coronará campeón mundial, se ubicó 6° con el otro Mercedes, a 0s193, pero ganará un lugar por la sanción a Verstappen.
El McLaren de Lando Norris y del Red Bull de Isack Hadjar quedaron 6° y 7° respectivamente, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad fueron 8° y 9°, pero intercambiarán posiciones en la parrilla por la sanción pendiente sobre el neozelandés. Pierre Gasly, en tanto, partirá desde la 10° posición con el Alpine.
Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación
Franco Colapinto, en tanto, no tuvo un buen sábado con el Alpine, habiendo alcanzado por poco la Q2, donde tuvo un tiempo de 1m17s640 que lo dejó relegado al 12° puesto de partida en la grilla de este domingo, cuando deberá remontar para arrimarse a la zona de puntos.
A pocas fechas para la finalización del campeonato, tanto el argentino como su compañero Gasly están obligados a sumar puntos para acortar la brecha que separa a Alpine del que hasta ahora es el quinto equipo entre los once constructores. Racing Bulls tiene 102 y Alpine solo 69.
Cabe señalar que, por la celebración del día de los muertos en México, la grilla oficial de la F1 salió con los nombres modificados en conmemoración de la fecha.
Las últimas carreras para sumar
La programación oficial para las carreras que definirán la temporada para las escuderías, teniendo en cuenta que casi con seguridad Kimi Antonelli se coronará este domingo, es la siguiente:
- GP de São Paulo (Brasil): 6 al 8 de noviembre
- GP de Las Vegas (Estados Unidos): 19 al 21 de noviembre
- GP de Qatar (Qatar): 27 al 29 de noviembre
- GP de Abu Dabi (Emiratos Árabes): 4 al 6 de diciembre
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