En qué puesto terminó Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Colapinto explicó por qué el GP de México es tan especial

El corredor pilarense de 23 años destacó el componente personal que tiene esta visita y dejó en claro que disfruta especialmente del ambiente que se genera durante el fin de semana.

“Es uno de los fines de semana que más espero: México y Brasil. Tengo ganas de ver a la gente que quiero. Siento que es en familia. Es una felicidad muy grande estar en México”, aseguró Colapinto.

También puso el foco en las condiciones particulares del circuito Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altura modifica el comportamiento de los monoplazas y representa un desafío para la refrigeración y el rendimiento de los motores.

“Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, anticipó. Luego, explicó : “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.

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