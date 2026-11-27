Bareiro llegó al Xeneize en febrero de 2026, después de su paso por Fortaleza de Brasil y de su salida de River. La operación rondó los 2,5 millones de dólares, según Transfermarkt. Antes de lesionarse, había disputado 15 partidos con la camiseta azul y oro y convertido seis goles, dos de ellos en su debut.

Ahora, recuperado y nuevamente a disposición del entrenador, buscará ganarse un lugar en la consideración de Arruabarrena y competir por la titularidad con Miguel Merentiel, una de las principales referencias ofensivas del equipo.