Adam Bareiro rompió el silencio tras su regreso a Boca: "Cada día valió la pena"
El delantero paraguayo volvió a jugar después de seis meses de recuperación por un doble desgarro y una operación de hernia discal lumbar.
Adam Bareiro volvió a sentirse futbolista después de atravesar uno de los períodos más difíciles desde su llegada a Boca. El delantero paraguayo ingresó en el segundo tiempo frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, y puso fin a una larga inactividad que se extendía desde mayo.
El atacante había sufrido un doble desgarro muscular y posteriormente debió someterse a una intervención quirúrgica por una hernia discal lumbar. Después de varios meses de recuperación, Rodolfo Arruabarrena pudo volver a contar con una alternativa para el frente de ataque. Tras su regreso, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó la felicidad por volver a jugar y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso.
“Después de mucho tiempo, volver a sentir lo que significa estar dentro de una cancha tiene un valor enorme para mí”, escribió el paraguayo. Y continuó: “Fue un camino de mucho trabajo, paciencia y sacrificio, pero cada día valió la pena. Hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo, y hacerlo con esta camiseta es algo muy especial”.
Además, destacó el acompañamiento que recibió durante los meses de rehabilitación: “Quiero agradecer de corazón a toda la gente del club, a mi familia, amigos y compañeros que estuvieron conmigo en cada momento, acompañándome y dándome fuerzas para seguir adelante”. Finalmente, cerró con un mensaje de respaldo al plantel: “Orgulloso de este equipo, de este grupo y de todo lo que somos capaces de construir juntos. Vamos Boca, siempre”.
Los números de Adam Bareiro en Boca
El regreso del delantero también dejó algunas situaciones interesantes dentro del campo. Ante la Lepra mendocina tuvo dos oportunidades claras para convertir: en la primera se encontró con una buena respuesta del arquero Emmanuel Gómez Riga, mientras que en la segunda intentó definir de taco, pero la pelota se fue desviada.
Bareiro llegó al Xeneize en febrero de 2026, después de su paso por Fortaleza de Brasil y de su salida de River. La operación rondó los 2,5 millones de dólares, según Transfermarkt. Antes de lesionarse, había disputado 15 partidos con la camiseta azul y oro y convertido seis goles, dos de ellos en su debut.
Ahora, recuperado y nuevamente a disposición del entrenador, buscará ganarse un lugar en la consideración de Arruabarrena y competir por la titularidad con Miguel Merentiel, una de las principales referencias ofensivas del equipo.
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