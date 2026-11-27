Boca presentó nuevas obras en La Bombonera: así quedará la popular Socios Norte Baja
El club difundió imágenes del proyecto que contempla la construcción de nuevos espacios debajo de la tribuna, con un patio de comidas, mayores accesos y un centro de asistencia médica.
Boca continúa avanzando con diferentes proyectos de infraestructura en La Bombonera y presentó detalles de una nueva obra que se realizará en la popular Socios Norte Baja, uno de los sectores del estadio que será remodelado con vistas a la futura ampliación.
A través de un video difundido en las redes sociales de Obras Boca Juniors, el club mostró cómo será la intervención en el espacio ubicado sobre el playón polideportivo, donde actualmente los socios vitalicios realizan actividades recreativas y juegan al fútbol.
El proyecto contempla la construcción de un techo de chapa sobre ese sector, lo que permitirá generar una nueva superficie entre la estructura que se levantará y el cielorraso existente. De esta manera, el playón podrá continuar funcionando como cancha multiuso, sin perder su utilidad actual.
Boca mostró detalles de la nueva obra que se realizará en la popular Socios Norte Baja
Uno de los principales objetivos será aprovechar el nuevo espacio para sumar comodidades dentro del estadio. Según lo presentado, se construirá un patio de comidas y un pasillo que contará con más accesos a la popular, con vistas directas al campo de juego. Además, el proyecto incluye un centro de asistencia médica.
La intervención tendrá impacto sobre un sector con capacidad para aproximadamente 6.000 socios, que podrán contar con nuevas instalaciones y mejores servicios durante los partidos. Por el momento, no se confirmó una fecha exacta para el comienzo de los trabajos.
Sin embargo, la intención es iniciar las tareas una vez que finalice la participación del primer equipo en la temporada 2026, con el objetivo de avanzar durante 2027. La iniciativa forma parte de los distintos proyectos que impulsa la dirigencia xeneize para mejorar las instalaciones del Alberto J. Armando, mientras continúa trabajando en los planes de ampliación de La Bombonera.
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