Sin embargo, la intención es iniciar las tareas una vez que finalice la participación del primer equipo en la temporada 2026, con el objetivo de avanzar durante 2027. La iniciativa forma parte de los distintos proyectos que impulsa la dirigencia xeneize para mejorar las instalaciones del Alberto J. Armando, mientras continúa trabajando en los planes de ampliación de La Bombonera.