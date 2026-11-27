Argentina venció a Egipto y se metió en las semifinales del Mundial de talla baja: hubo incidentes
La Selección dirigida por Mariano Rojas se impuso por 3-2 en los cuartos de final disputados en Marruecos y sigue en carrera por el bicampeonato.
La Selección Argentina de talla baja consiguió un triunfo fundamental para continuar en la pelea por el título mundial. La Albiceleste derrotó 3-2 a Egipto, avanzó a las semifinales del certamen que se disputa en Marruecos y quedó entre los cuatro mejores equipos. Sin embargo, el encuentro tuvo un cierre caliente, con un episodio de violencia entre los protagonistas.
El conjunto dirigido por Mariano Rojas tuvo que remontar un resultado adverso. Egipto abrió el marcador, Argentina consiguió la igualdad, pero el seleccionado africano volvió a ponerse en ventaja y se fue al descanso arriba por 2-1. En el complemento llegó la reacción del equipo nacional. Con dos goles en una ráfaga, la Albiceleste revirtió el marcador y consiguió establecer el 3-2 definitivo.
La ventaja no fue sencilla de sostener. Egipto tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero el arquero argentino respondió con una intervención decisiva y evitó que el rival volviera a meterse en partido.
Una vez terminado el encuentro, mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación, se produjo un tumulto que empañó el resultado deportivo. Un futbolista egipcio intentó agredir a integrantes de la Albiceleste y tuvo que intervenir un miembro del cuerpo técnico argentino para separarlo y retirarlo del campo de juego.
El camino de Argentina hacia las semifinales
El seleccionado nacional consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de una destacada fase inicial y los cuartos de final. Estos fueron sus resultados:
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5-0 ante Jordania.
3-1 frente a Irak.
5-1 contra Brasil.
3-2 ante Egipto.
¿Cuándo juega Argentina y quién puede ser su rival?
Con el boleto a semifinales asegurado, la Albiceleste espera por el ganador del enfrentamiento entre Paraguay y Brasil para conocer a su próximo adversario. Del otro lado del cuadro, los cruces de cuartos de final son Marruecos-México y Bolivia-Colombia, de donde saldrán los posibles finalistas.
Las semifinales se disputarán este viernes 27 de noviembre, mientras que la gran final está programada para el domingo 29.
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