5-0 ante Jordania.

3-1 frente a Irak.

5-1 contra Brasil.

3-2 ante Egipto.

¿Cuándo juega Argentina y quién puede ser su rival?

Con el boleto a semifinales asegurado, la Albiceleste espera por el ganador del enfrentamiento entre Paraguay y Brasil para conocer a su próximo adversario. Del otro lado del cuadro, los cruces de cuartos de final son Marruecos-México y Bolivia-Colombia, de donde saldrán los posibles finalistas.

Las semifinales se disputarán este viernes 27 de noviembre, mientras que la gran final está programada para el domingo 29.