También se refirió a la definición continental frente a Estudiantes y evitó considerar un fracaso la posibilidad de volver a terminar como subcampeones. "El año pasado no fue un año perdido. Ser subcampeón no es una derrota", sostuvo. Y agregó: "Es imposible ganar todo, somos optimistas, pero puede que no ocurra. Estamos preparados para ganar. Si no llega, no considero que haya sido un año perdido. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

Además, les dedicó un mensaje a los hinchas que viajaron a Montevideo: "Todo va a salir bien". También los calificó como "la mejor hinchada de Brasil, la mejor hinchada del mundo".