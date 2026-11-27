El anuncio de la presidenta de Palmeiras en la previa de la final de la Libertadores ante Estudiantes
La dirigente anunció que finalizará su gestión en diciembre de 2027 y no buscará una nueva reelección. También respaldó a Abel Ferreira.
Leila Pereira sorprendió al mundo Palmeiras con un anuncio en la antesala de la final de la Copa Libertadores 2026. La presidenta del conjunto paulista confirmó que dejará el cargo en diciembre de 2027, cuando concluya su segundo mandato, y descartó la posibilidad de modificar el estatuto para presentarse a una nueva reelección.
Durante una conferencia de prensa, la dirigente explicó los motivos de su decisión y dejó una frase contundente: "Es inteligente saber cuándo llega el final". Luego, ratificó: "Creo que en 2027 termina mi ciclo en Palmeiras".
Una vez finalizada su etapa en el club, Pereira tiene previsto enfocarse nuevamente en sus empresas, aunque no cerró las puertas a continuar vinculada al fútbol. De hecho, reconoció que le gustaría trabajar en otra institución brasileña a partir de 2028.
Leila Pereira descartó continuar como presidenta de Palmeiras
Uno de los nombres que apareció en ese escenario fue el de Vasco da Gama, debido a que Marcos Lamacchia, hijastro de la presidenta, participa de las negociaciones para adquirir la Sociedad Anónima del Fútbol (SAD) del club carioca. Sobre esa posibilidad, expresó: "El Vasco siempre fue un aliado". Sin embargo, aclaró que no participa de la operación y que su prioridad seguirá siendo Palmeiras hasta el final de su gestión.
En el plano deportivo, Pereira respaldó la continuidad de Abel Ferreira y aseguró que el entrenador seguirá al frente del equipo durante 2027, independientemente de los resultados de las próximas finales. "Tendremos el mismo entrenador, el mismo director de fútbol, el trabajo va a continuar", afirmó.
También se refirió a la definición continental frente a Estudiantes y evitó considerar un fracaso la posibilidad de volver a terminar como subcampeones. "El año pasado no fue un año perdido. Ser subcampeón no es una derrota", sostuvo. Y agregó: "Es imposible ganar todo, somos optimistas, pero puede que no ocurra. Estamos preparados para ganar. Si no llega, no considero que haya sido un año perdido. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".
Además, les dedicó un mensaje a los hinchas que viajaron a Montevideo: "Todo va a salir bien". También los calificó como "la mejor hinchada de Brasil, la mejor hinchada del mundo".
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