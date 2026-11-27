"PAREDES TOMÓ LA DECISIÓN QUE EL DÍA QUE LE LEVANTEN LA SANCIÓN VA A CONTINUAR VISTIENDO LA CAMISETA ARGENTINA"



Con 5 de las 10 fechas de suspensión cumplidas, se confirmó que el capitán de Boca sigue teniendo el deseo de ser parte de la Scaloneta



@arevalo_martin pic.twitter.com/kgGYGY0Pqp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

"Paredes tomó la decisión que el día que la levanten la sanción y Scaloni lo convoque a la Argentina, estará presente en el predio de Ezeiza y va continuar visitiendo la camiseta de Argentina", manifestó. De esta manera, el volante no contempla ponerle punto final a su ciclo en la Albiceleste, pese a la sanción que recibió después de los episodios que se produjeron en la definición mundialista.