Qué hará Leandro Paredes con la Selección Argentina cuando cumpla la suspensión de 10 fechas
El mediocampista de Boca ya tomó una decisión sobre su futuro con la Albiceleste. Todavía debe cumplir cinco fechas por los incidentes en la final del Mundial 2026.
Leandro Paredes tiene decidido que su historia con la Selección Argentina todavía no terminó. El mediocampista de Boca resolvió que volverá a estar disponible para Lionel Scaloni una vez que cumpla la suspensión que recibió por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 frente a España.
La información fue revelada por el periodista Martín Arévalo, quien aseguró que el futbolista ya tiene definida su postura de cara al futuro con la camiseta nacional. "La información concreta es después de haberlo meditado mucho", comenzó diciendo el colega en la pantalla de ESPN.
"Paredes tomó la decisión que el día que la levanten la sanción y Scaloni lo convoque a la Argentina, estará presente en el predio de Ezeiza y va continuar visitiendo la camiseta de Argentina", manifestó. De esta manera, el volante no contempla ponerle punto final a su ciclo en la Albiceleste, pese a la sanción que recibió después de los episodios que se produjeron en la definición mundialista.
¿Cuándo podría volver Leandro Paredes a la Selección Argentina?
El futbolista de Boca recibió una suspensión de diez fechas y, hasta el momento, ya cumplió cinco. Por lo tanto, todavía tiene que completar otras cinco jornadas antes de quedar nuevamente habilitado para jugar con el seleccionado.
Si se mantienen los plazos previstos, su regreso podría concretarse durante 2027, siempre que Scaloni decida incluirlo en una convocatoria. En la última fecha FIFA, el entrenador ya había dejado en claro que Paredes seguía teniendo las puertas abiertas en el nuevo ciclo del seleccionado.
Así, el mediocampista mantiene firme su intención de continuar representando al actual subcampeón mundial. Mientras atraviesa su presente en Boca y espera cumplir la sanción, su objetivo es volver a ponerse la camiseta albiceleste cuando tenga la oportunidad.
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