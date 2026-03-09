Escándalo en Alemania: un hincha burló la seguridad y desenchufó el VAR en pleno partido

image

El club busca responsables tras el escándalo

Tras el episodio, el SC Preussen Münster reaccionó rápidamente y condenó lo ocurrido a través de un comunicado oficial. La institución remarcó la gravedad del hecho y aseguró que se encuentra trabajando para identificar a los responsables. El club también adelantó que colaborará con las autoridades y con la organización del torneo para esclarecer lo sucedido y determinar las sanciones correspondientes luego del insólito episodio que dio la vuelta al mundo.