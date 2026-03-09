Escándalo en Alemania: un hincha burló la seguridad y desenchufó el VAR en pleno partido
Un hincha invadió la cancha y desenchufó el VAR durante Preussen Münster vs Hertha Berlin en la Bundesliga 2. El hecho ocurrió cuando el árbitro revisaba un posible penal.
Un insólito episodio ocurrió en la Bundesliga 2 de Alemania cuando un hincha del Preussen Münster invadió el campo de juego y desenchufó el monitor del VAR. El hecho sucedió durante el partido frente al Hertha Berlin, justo cuando el árbitro se disponía a revisar un posible penal mediante la tecnología.
Mientras el juez se dirigía hacia el monitor ubicado al costado del campo, un hincha logró burlar la seguridad e ingresar al terreno de juego. Ante la sorpresa de jugadores, árbitros y público, el intruso desenchufó los cables del VAR, dejando la pantalla completamente en negro. La situación generó desconcierto en el estadio, ya que el árbitro se quedó sin la herramienta visual para analizar la jugada.
El incidente se produjo sobre el cierre del primer tiempo y provocó momentos de caos mientras la seguridad intentaba restablecer el orden.
Pese al intento de sabotaje y la imposibilidad de utilizar el monitor a pie de campo, el equipo del VAR continuó revisando la jugada desde la central remota. Finalmente, el encargado del videoarbitraje confirmó que la infracción debía sancionarse como penal. La decisión derivó en un gol para el Hertha Berlin, que aprovechó la pena máxima para ponerse en ventaja frente al conjunto local.
Minutos después del incidente, además, se desplegó en la tribuna del Preussen Münster una bandera con la frase "Desconecten el VAR", lo que despertó sospechas de que la maniobra podría haber sido planificada previamente.
El club busca responsables tras el escándalo
Tras el episodio, el SC Preussen Münster reaccionó rápidamente y condenó lo ocurrido a través de un comunicado oficial. La institución remarcó la gravedad del hecho y aseguró que se encuentra trabajando para identificar a los responsables. El club también adelantó que colaborará con las autoridades y con la organización del torneo para esclarecer lo sucedido y determinar las sanciones correspondientes luego del insólito episodio que dio la vuelta al mundo.
