Franco Colapinto llegó a China con un piluso de Boca y desató una revolución en los fans

El intercambio no terminó ahí. La misma fanática también le entregó un muñeco inspirado en el propio Colapinto, lo que generó otro momento simpático. “Eres tú. Eres tú”, le dijo la seguidora. El piloto, entre risas, respondió: “¿Soy yo?”. La joven insistió: “Sí. Sí. Sí, moda china. Es una versión pequeña tuya”.

Mientras continuaba firmando autógrafos y saludando a los presentes, otro fanático se hizo escuchar entre la multitud para darle la bienvenida nuevamente. “Es muy bueno verte de nuevo”, se oyó decir desde el grupo de seguidores que aguardaba al piloto argentino. La escena reflejó el crecimiento de la popularidad de Colapinto dentro del mundo de la F1.

Con apenas unas carreras en la categoría y un estilo que combina talento al volante con una personalidad cercana a los fanáticos, el argentino empieza a construir una relación especial con el público internacional. Ahora, el foco estará puesto en lo deportivo. En el circuito de Shanghai buscará seguir sumando experiencia y mejorar su rendimiento en la segunda competencia del calendario, mientras su figura continúa despertando entusiasmo en distintos rincones del planeta.