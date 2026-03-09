Franco Colapinto llegó a China con un piluso de Boca y desató una revolución en los fans
El piloto de Pilar aterrizó en Shanghai para disputar el segundo Gran Premio de la temporada y fue recibido por una multitud de seguidores.
Franco Colapinto sigue generando impacto dentro y fuera de las pistas. Luego de su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto argentino aterrizó en Shanghai para disputar el Gran Premio de China y su llegada no pasó desapercibida. En el aeropuerto internacional de la ciudad asiática lo aguardaban varios fanáticos que querían verlo de cerca, sacarse fotos y entregarle algunos regalos, en una escena que reflejó el creciente interés que despierta el joven corredor.
El pilarense había sido protagonista en el inicio del campeonato durante el Gran Premio de Australia, donde finalizó en el puesto 14 tras una carrera intensa en el circuito urbano de Albert Park. Más allá del resultado final, Colapinto recibió elogios por una maniobra en la largada que evitó un accidente mayor cuando el auto de Liam Lawson quedó detenido en la parrilla. El argentino reaccionó rápidamente y logró esquivarlo, evitando así un choque múltiple en los primeros metros de la competencia.
Con ese antecedente reciente, el piloto llegó a China para afrontar la segunda fecha del calendario y rápidamente volvió a captar la atención del público. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su vestimenta. Al igual que en Australia, Colapinto volvió a mostrar su fanatismo por Boca y apareció utilizando un piluso con los colores azul y oro. El sombrero también incluía la frase “Nunca hicimos amistades”, un lema asociado a La 12, la barra del club xeneize.
Apenas salió de la zona de arribos del aeropuerto, varios seguidores comenzaron a acercarse para pedirle autógrafos y saludarlo. Entre ellos se destacó una fanática que protagonizó un momento particular con el piloto argentino. La joven le entregó un oso panda de peluche como regalo, lo que sorprendió al propio Colapinto.
“¿Quieres que lo firme?”, preguntó el piloto al ver el objeto. Sin embargo, la fanática aclaró que el regalo era para él. “Es para ti”, le respondió. Sorprendido por el gesto, el argentino reaccionó con una sonrisa y agradeció el detalle. “¿Es para mí? Muchas gracias”, expresó mientras sostenía el peluche.
El intercambio no terminó ahí. La misma fanática también le entregó un muñeco inspirado en el propio Colapinto, lo que generó otro momento simpático. “Eres tú. Eres tú”, le dijo la seguidora. El piloto, entre risas, respondió: “¿Soy yo?”. La joven insistió: “Sí. Sí. Sí, moda china. Es una versión pequeña tuya”.
Mientras continuaba firmando autógrafos y saludando a los presentes, otro fanático se hizo escuchar entre la multitud para darle la bienvenida nuevamente. “Es muy bueno verte de nuevo”, se oyó decir desde el grupo de seguidores que aguardaba al piloto argentino. La escena reflejó el crecimiento de la popularidad de Colapinto dentro del mundo de la F1.
Con apenas unas carreras en la categoría y un estilo que combina talento al volante con una personalidad cercana a los fanáticos, el argentino empieza a construir una relación especial con el público internacional. Ahora, el foco estará puesto en lo deportivo. En el circuito de Shanghai buscará seguir sumando experiencia y mejorar su rendimiento en la segunda competencia del calendario, mientras su figura continúa despertando entusiasmo en distintos rincones del planeta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario