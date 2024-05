La recomendación del hermano de Adam Bareiro tras el interés de River y Boca

Embed Declaraciones de Rodney #Bareiro, hermano de Adam, en @FALG1080am por @AM_1080



"Está sacado de contexto, lo que dije fue un deseo fraternal. Yo no le dije que vaya a otro país y que no vaya a Boca o River, si es que es verdad el interés".pic.twitter.com/XBUm0ZooBJ — Luca Sosa (@luca__sosa) May 2, 2024

Pero además, agregó a su relato: "Él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River. Le hice saber que la presión va a ser grande. Le dije: 'Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo'. Le pregunté si está preparado para aguantar la presión. Me guardo la respuesta que me dio. No es una decisión fácil".

"Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya ahí antes que a Boca o a River. Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal", cerró.

Los número de Adam Bareiro en San Lorenzo en 2024

