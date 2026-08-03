Tensión en Roma: Dybala salió en defensa de Soulé y tuvo un fuerte cruce con el capitán

Para continuar en el club italiano, la "Joya" aceptó una importante reducción salarial: pasó de percibir 7,5 millones de euros por temporada a un salario cercano a los 3 millones de euros. A cambio, seguirá siendo una de las referencias del plantel y tendrá la posibilidad de disputar la próxima Champions League, competencia que Roma volverá a jugar tras varias temporadas de ausencia.

Aunque todavía no consiguió títulos desde su llegada al club capitalino, Dybala continúa siendo uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de la Loba, que esperan que pueda liderar al equipo en una temporada con grandes expectativas.