Tensión en Roma: Dybala salió en defensa de Soulé y tuvo un fuerte cruce con el capitán
La derrota 4-1 frente a Cardiff City en un amistoso de pretemporada terminó con un momento de máxima tensión entre Paulo Dybala, Matías Soulé y Bryan Cristante.
La pretemporada de Roma sumó un nuevo dolor de cabeza. Además de la dura derrota por 4-1 ante Cardiff City en un amistoso disputado en Gales, el conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini protagonizó un tenso episodio sobre el final del encuentro que tuvo como protagonistas a los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé.
Todo ocurrió luego del cuarto gol del equipo galés. Visiblemente molesto por el rendimiento del equipo, el capitán Bryan Cristante reprendió a Soulé dentro del campo de juego. La situación escaló rápidamente cuando Dybala intervino para defender a su compatriota y terminó empujando al experimentado mediocampista italiano, generando un momento de máxima tensión entre los futbolistas de la Roma. El cruce fue captado por las cámaras de la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, además de ocupar las principales portadas de los medios italianos, que reflejaron el mal clima que atraviesa el plantel tras un comienzo de preparación muy irregular.
Pese al incidente, desde el club no trascendieron sanciones ni declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Ahora, el cuerpo técnico intentará bajar las tensiones antes de los próximos compromisos amistosos frente a Newport County, Brighton & Hove Albion y Borussia Dortmund, que servirán como preparación para el debut en la Serie A 2026/27, previsto para el 24 de agosto ante Fiorentina en el Estadio Olímpico.
Paulo Dybala seguirá en Roma
Más allá del episodio, Paulo Dybala ya definió su continuidad en la Roma. A mediados de julio acordó la renovación de su contrato y descartó cualquier posibilidad de regresar al fútbol argentino en este mercado de pases, donde había sido vinculado con Boca.
Para continuar en el club italiano, la "Joya" aceptó una importante reducción salarial: pasó de percibir 7,5 millones de euros por temporada a un salario cercano a los 3 millones de euros. A cambio, seguirá siendo una de las referencias del plantel y tendrá la posibilidad de disputar la próxima Champions League, competencia que Roma volverá a jugar tras varias temporadas de ausencia.
Aunque todavía no consiguió títulos desde su llegada al club capitalino, Dybala continúa siendo uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de la Loba, que esperan que pueda liderar al equipo en una temporada con grandes expectativas.
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